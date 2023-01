Kriminalität Mann greift in der Stadt Zürich unvermittelt zwei Passanten an Aus dem Nichts soll ein Amerikaner in Zürich zwei Männer auf offener Strasse angegriffen und verletzt haben. Der Verdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam 04.01.2023, 16.50 Uhr

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Kreis 4 festnehmen. (Themenbild) Walter Bieri / KEYSTONE

Ein 38-jähriger Amerikaner soll am Mittwoch in der Stadt Zürich an verschiedenen Orten zwei Männer angegriffen und verletzt haben. Die Stadtpolizei nahm den mutmasslichen Täter kurz nach 11.30 Uhr im Kreis 4 fest.