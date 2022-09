Kantonspolizei Zürich verhaftet drei Einbrecher

Eishockey Saisonstart ist in Sicht: Endlich tanzt der Puck wieder

Am Samstag starten die Urdorfer Eishockeyaner in die neue 3.-Liga-Saison. Das Team von Chefcoach Niki Sirén will im letzten Winter Verpasstes nachholen und diesmal bis ganz zum Schluss um den Aufstieg spielen.