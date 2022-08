Einbrecher stehlen in Elsau 25’000 Franken aus einem Tresor

Fussball Erfolgsdruck auf der Dornau: Der FC Dietikon und seine heikle Mission

Am kommenden Samstag beginnt die 2.-Liga-inter-Saison. Der FCD steigt mit einem Auswärtsspiel in Unterstrass in die Meisterschaft. Chefcoach Daniel Tarone lässt sich von der Zielvorgabe Aufstieg in die 1. Liga nicht verrückt machen.