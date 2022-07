Kriminalität Drogenkurierin mit einem Kilogramm Kokain am Flughafen verhaftet Die Kantonspolizei Zürich hat am Montag am Flughafen eine Drogenkurierin verhaftet. 13.07.2022, 10.28 Uhr

Am Flughafen Zürich wurde eine Drogenkurierin verhaftet, die Fingerlinge in ihrem Körper transportierte. Symbolbild: Raphael Rohner

Die 27-jährige Brasilianerin kam von Sao Paulo und wollte weiter nach Island fliegen. Im Transitbereich fiel sie Fahndern auf.

Es stellte sich heraus, dass sie rund ein Kilogramm Kokain in Fingerlingen in ihrem Körper mit sich führte, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. (sda)