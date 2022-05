Krieg in der Ukraine Ukraine-Flüchtlinge ziehen in Spitalgebäude in Richterswil Aus dem ehemaligen Paracelsus-Spital in Richterswil wird eine Unterkunft für bis zu 170 Geflohene aus der Ukraine. Die Eigentümerin der Liegenschaft vermietet die gegenwärtig leer stehenden Gebäude bis mindestens Ende Juni 2023 an den Kanton. 12.05.2022, 11.44 Uhr

Die leer stehenden Räume des ehemaligen Paracelsus-Spitals werden bis mindestens Ende Juni 2023 für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Michael Trost

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind rund 50’000 Menschen in die Schweiz geflüchtet. Rund 9'000 Schutzbedürftige mit Schutzstatus S wies der Bund dem Kanton Zürich zu, wie die kantonale Sicherheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.