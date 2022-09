Kreislaufinitiative Was soll der Müll? Die Verfassungsänderung begann bei einem Take-away-Essen im Zug Von der SVP bis zu den Grünen befürworten alle Parteien den Gegenvorschlag zur Kreislaufinitiative. Am 25. September entscheidet das Stimmvolk im Kanton Zürich darüber. Julian Croci gab den Anstoss dazu. Und denkt laut über die Umsetzung nach. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Julian Croci, Junge Grüne Zürich, Initiant der Kreislaufinitiative. Matthias Scharrer / Limmattaler Zeitung

«Wir waren im Zug auf der Rückfahrt von einer Versammlung der Jungen Grünen Schweiz», erinnert sich Julian Croci. «Alle hatten Hunger und packten den Take-away-Food aus, den sie am Bahnhof gekauft hatten.» Es kam viel Plastikabfall zusammen beim gemeinsamen Take-away-Essen im Zug.

Für die jungen Politaktivistinnen und Politaktivisten war rasch klar: Sie mussten etwas tun. Zunächst lancierten sie eine Petition für mehr Plastikrecycling in Zürich. Doch je mehr sie sich damit befassten, umso deutlicher wurde: «Wir müssen das Thema breiter angehen», erzählt Croci beim Kaffee nahe seinem Arbeitsort in Zürich.

So schlug die Geburtsstunde der Kreislaufinitiative. Sie hatte Abfallvermeidung und mehr Recycling zum Ziel. Über den Gegenvorschlag, der zum Rückzug der Initiative führte, wird im Kanton Zürich am 25. September abgestimmt. Alle Parteien sind dafür, was selten vorkommt. Und dies, obwohl ein Ja unser Alltagsleben ziemlich verändern könnte. Wer ist dieser Jungpolitiker, der das alles mit ausgelöst hat?

Seine alten Smartphones verkaufte er weiter

Croci ist 26 Jahre alt, seit 2018 Gemeinderat der Grünen in Dübendorf und hat vor knapp einem Jahr sein Informatikstudium abgeschlossen. Nun arbeitet er als Programmierer für eine Informatikfirma in Zürich. Geflogen sei er zuletzt vor acht Jahren. Kleider kaufe er sich sehr selten, ebenso Schuhe und Möbel. «Aber ich lebe nicht asketisch», sagt Croci.

Nach dem studentischen WG-Leben geniesst er nun als Wohnung ein 70-Quadratmeter-Loft in Dübendorf. Fernseher, Gamekonsole, Computer, Laptop und Handy gehören ebenfalls zur Grundausstattung des jungen Informatikers.

«Aber wenn ich sie nicht mehr brauche, verkaufe ich solche Geräte jeweils weiter»,

sagt er auf die Frage, wie er die Idee der Kreislaufwirtschaft lebe. «Und ich achte sehr darauf, dass sie nicht kaputtgehen.» So habe er sein aktuelles Smartphone seit vier Jahren. Die vier Modelle, die er davor über die Jahre hatte, habe er jeweils ohne einen Kratzer auf Ricardo weiterverkauft. Und beim Kochen sei er schon zu WG-Zeiten dafür bekannt gewesen, die Pasta abzuwägen. Auch heute noch falle bei ihm praktisch kein Food-Waste an.

Lange verwenden statt verschwenden

Rohstoffe, Materialien und Güter nicht verschwenden, sondern möglichst sparsam und lange verwenden – und anschliessend rezyklieren: So lässt sich die Grundidee der Kreislaufwirtschaft zusammenfassen. Und so lässt sich auch viel Energie sparen. Mit ihrer Initiative wollten die Jungen Grünen laut Croci eigentlich zunächst mal eine Debatte darüber anregen.

Doch dann kamen die Zürcher Wahlen 2019. Überraschend wurde der damals knapp 30-jährige Grüne Martin Neukom in den Regierungsrat gewählt. Unter seiner Federführung erarbeitete die Regierung einen Gegenvorschlag zur Kreislaufinitiative. Sie sollte auch Bauschutt betreffen, da sich so am meisten bewirken lasse, erklärte Baudirektor Neukom im Kantonsrat.

Und siehe da: Nicht nur die Ökoallianz der Mitte-links-Parteien, die seit den Wahlen 2019 eine Mehrheit im Zürcher Kantonsrat hat, stimmte für den Gegenvorschlag. Auch die FDP und die SVP waren dabei. Das Argument, dass mit mehr Recycling das einheimische Gewerbe, gerade auch Baufirmen, profitieren könne, habe gezogen, sagt Croci. Da es um eine Verfassungsänderung geht, hat nun noch das Stimmvolk darüber zu befinden.

So sähe die Kreislaufwirtschaft in 20 Jahren aus

Nehmen wir an, das Stimmvolk des Kantons Zürich heisst die Verfassungsänderung am 25. September gut. Und nehmen wir an, sie würde danach konsequent umgesetzt. Wie sähe unser Leben dann in 20 Jahren aus? Croci nimmt einen Schluck Kaffee und denkt kurz nach. «Wir hätten hohle Betonwände aus 3D-Druckern», sagt er. Beim Bauen käme mehr Holz zum Einsatz. Und Stroh als Wärmedämmung.

Beim Abriss und Neubau würden einzelne Bauteile wie Fensterscheiben und Türen wiederverwertet. Und: «Es gäbe Onlineplattformen zu ihrer Weitervermittlung.»

«Der Kanton hätte eine grosse Plastiksortieranlage», setzt Croci das Gedankenspiel fort. «Ein Grossteil der Plastikverpackungen würde zu neuem Plastik wiederverwertet.» Und man könnte sich seinen Take-away-Food mit wiederverwendbarer Verpackung, etwa einer Znüni-Dose, besorgen.

Hoffen auf das Gastgewerbe

Auch die Lebensmittelverschwendung wäre nicht mehr so gross. Croci sagt:

«Heute werden 30 Prozent der Lebensmittel weggeschmissen, fast ein Drittel davon in Privathaushalten.»

Er hoffe, dass künftig zumindest im Gastgewerbe vermehrt auch auf weniger ansehnliche Lebensmittel zurückgegriffen werde, die heute viel zu oft im Abfall landen: «Dann könnten wir mit weniger Importen und weniger landwirtschaftlicher Produktionsmaximierung auskommen.»

Und noch eine Idee schwebt Croci vor: So, wie es heute Bibliotheken gebe, hätten künftig alle Gemeinden Institutionen, wo man Geräte wie Schlagbohrer oder Hochdruckreiniger ausleihen könne, zudem offene Werkstätten für Reparaturen.

Doch das ist Zukunftsmusik. Einen Anfang kann das Zürcher Stimmvolk am 25. September machen. An der politischen Umsetzung auf Kantonsebene wird dann auch Croci mitwirken: Ende Oktober rutscht er in den Kantonsrat nach für Thomas Honegger (Grüne, Greifensee).

