Zürich: Schussabgabe im Kreis 5 am Neugasshof

Kreis 5 Nach Schussabgabe in Zürich: Zwei Personen festgenommen Am Montagabend kam es an der Neugasse 35 im Zürcher Kreis 5 zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei kam es zu einer Schussabgabe. Zwei Männer wurden festgenommen und für Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht. Berichte über Verletzte liegen keine vor. Die Stadtpolizei Zürich sucht nach Zeugen. Melissa Schumacher 09.11.2021, 07.53 Uhr

In Zürich ist es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. In der Folge fiel auch ein Schuss. Zwei Personen sind laut der Stadtpolizei Zürich festgenommen worden. Verletzt wurde niemand.