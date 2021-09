Zürich: Todesopfer nach Brand - bisher nicht identifiziert

Kreis 3 Todesopfer nach Brand - bisher nicht identifiziert Am frühen Freitagabend verstarb eine Person bei einem Wohnungsbrand. Die Identität und die Brandursache sind zurzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. 17.09.2021, 20.20 Uhr

Wer die Person ist, ist noch unklar. Keystone

Kurz nach 17.30 Uhr ging bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass es an der Manessestrasse in einer Wohnung brenne. Im Zuge der Löscharbeiten stiessen die Feuerwehrleute in einer Wohnung auf eine tote Person. Die Identität der verstorbenen Person steht zurzeit nicht fest.