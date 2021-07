Kreis 12 Mann bei Streit mit Messer lebensbedrohlich verletzt Am Freitag, 9. Juli 2021, kam es in Zürich 12 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein junger Mann schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. 10.07.2021, 12.23 Uhr

Am Freitagabend kam es gegen 23 Uhr bei der Sportanlage Heerenschürli zu einem Streit zwischen einem unbekannten Mann und einer Personengruppe. In dessen Verlauf stach der unbekannte Mann unvermittelt auf einen 19-Jährigen ein und verletzte ihn schwer. Daraufhin flüchtete er in Richtung Mattenhof.