Krankheiten Kanton Zürich startet Impfung gegen Affenpocken Der Kanton Zürich bietet ab Dienstag, 15. November, Impfungen gegen Affenpocken an. Weil der Impfstoff nur begrenzt verfügbar ist, kann nicht garantiert werden, dass das Angebot die Nachfrage decken kann. Eine weitere Impfstofflieferung wird bis Ende des Jahres erwartet. 09.11.2022, 14.13 Uhr

Ab Dienstag, 15. November, werden im Kanton Zürich Impfungen gegen Affenpocken verabreicht. Symbolbild: Keystone

Die Impfungen werden im Gesundheitszentrum Checkpoint Zürich an der Konradstrasse in Zürich sowie im Impfzentrum am Hirschengraben des Instituts für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) angeboten. Anmeldungen sind per sofort über das gemeinsame Anmeldetool möglich, wie die kantonale Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte.