Stadt Zürich wird neue Mehrheitsaktionärin des Kongresshauses

Das Kongresshaus ist gerettet. Die Aktionäre der Kongresshaus AG haben an der Generalversammlung am Mittwoch der notwendigen Kapitalsanierung einstimmig zugestimmt. Diese bringt liquide Mittel in Höhe von 4,5 Millionen Franken. Die Stadt Zürich wird Hauptaktionärin.

17.11.2022, 09.13 Uhr