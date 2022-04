Kommunale Wahlen Gericht hebt Wahl der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach auf Der Stadtrat von Dübendorf hat im Dezember 2021 sechs Mitglieder der Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach im stillen Verfahren als gewählt erklärt. Dazu sei er aber gar nicht befugt gewesen, hält das Verwaltungsgericht fest. Es hebt die stille Wahl damit wieder auf. 20.04.2022, 14.34 Uhr

Der Dübendorfer Stadtrat widerruft die Entscheidung der Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach. Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach

Grundsätzlich könnten Schulgemeinden zwar die Aufgaben der Wahlleitung an politische Gemeinden übertragen - allerdings brauche es dazu eine entsprechende Delegation, schreibt das Verwaltungsgericht in seinem am Mittwoch publizierten Urteil.