Zürcher Stadtparlament ist für Mindestlohn von 24 Franken

Kommunale Abstimmungen Stadtzürcher Mindestlohn von knapp 24 Franken hat gute Chancen Eine klare Mitte-Links-Mehrheit deutet auf die Einführung eines Mindestlohns von 24 Franken hin. Dieser könnte auch ohne Volksabstimmung beschlossen werden. 26.01.2023, 14.44 Uhr

Ein Mindestlohn von knapp 24 Franken hat im Parlament gute Chancen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Das Stadtzürcher Stadtparlament dürfte sich für die Einführung eines Mindestlohns von 23.90 Franken auf dem gesamten Stadtgebiet aussprechen: Die Beratung in der zuständigen Kommission zeigt eine klare Mitte-Links-Mehrheit für einen angepassten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ein Lohn zum Leben».

Die Vertreterinnen und Vertreter von SP, Grünen, AL und Mitte/EVP unterstützen grundsätzlich einen Mindestlohn. Dieser stelle eine sinnvolle sozialpolitische Massnahme dar, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Es liesse sich so die Situation von Arbeitnehmenden in Tieflohnbranchen und von «Working Poor» verbessern, ohne dass negative Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft zu erwarten wären, begründet die Mehrheit ihre Haltung.

Mindestlohn-Initiative wird zurückgezogen

Die Kommissionsminderheit - bestehend aus FDP, GLP und SVP - lehnt «den regulatorischen Eingriff in den Arbeitsmarkt» hingegen ab. Ein kommunaler Mindestlohn sei «kein geeignetes Instrument zur Armutsbekämpfung».

Das Initiativkomitee kündigte in einer Mitteilung am Donnerstag an, die Initiative nun zurückzuziehen. Sagt der Gemeinderat Ja, könnte der Gegenvorschlag also ohne Volksabstimmung in Kraft treten. (sda)