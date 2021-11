Kommentar Spätestens nach dem Ja zum Energiegesetz ist klar: Die soziale Frage gehört zum Klimaschutz dazu Das Zürcher Stimmvolk sagt Ja zum ökologischen Heizungsersatz. Eine Lehre aus dem Abstimmungskampf ums Energiegesetz lautet: Klimaschutz muss und kann sozialverträglich sein. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 28.11.2021, 19.04 Uhr

Für Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) ist das Ja zum Energiegesetz Erfolg und Verpflichtung zugleich. Severin Bigler

Mit dem Ja zum neuen Energiegesetz macht der Kanton Zürich einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaschutz. Falls er das Gesetz konsequent umsetzt, gehören Öl- und Gasheizungen in 20 Jahren weitgehend der Vergangenheit an. Das würde die Treibhausgasemissionen um 40 Prozent senken. In Zeiten des Klimawandels, dessen schwerwiegende Folgen zunehmend spürbar sind, ist dies nötig.

Das Ja zum Energiegesetz ist auch darauf zurückzuführen, dass ausser der SVP alle Parteien dafür kämpften. Und sie brachten Gesetzesanpassungen ein, die den ökologischen Heizungsersatz sowohl für Hauseigentümer als auch für Mieterinnen und Mieter sozialverträglich machen sollen: In Fällen, bei denen die Kosten einer neuen Heizung über deren gesamte Lebenszeit absehbar um mehr als fünf Prozent steigen, sind Ausnahmen möglich. Das vom Hauseigentümerverband (HEV) beschworene Szenario von steigenden Mieten und Hausbesitzenden, die sich ihr Haus nicht mehr leisten können, ist damit auf ein allgemeinverträgliches Minimum reduziert.

Doch der Abstimmungskampf machte deutlich: Die soziale Frage gehört zum Klimaschutz dazu. Der ökologische Umbau kostet – und muss sozialverträglich ausgestaltet sein. Dazu gehört, dass im Zweifelsfall Altbausanierungen Ersatzneubauten vorzuziehen sind. Dass Baudirektor Martin Neukom (Grüne) nun Subventionen für Minergie-Ersatzneubauten streichen will, wie er am Abstimmungssonntag ankündigte, zielt in diese Richtung.

Jetzt kommt es darauf an, wie das Energiegesetz umgesetzt wird. Nicht zu vergessen: Es bietet angesichts steigender Gaspreise die Chance, dass Heizen nicht nur umweltverträglicher, sondern auch billiger wird.

