Leitartikel Klimaschutz ist etwas vom Wichtigsten und darf daher ruhig auch in der Verfassung verankert sein Am 15. Mai entscheidet das Zürcher Stimmvolk darüber, den Klimaschutz mit dem Ziel von Netto-Null Treibhausgas-Ausstoss in der Kantonsverfassung zu verankern. Die Argumente dafür überwiegen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bau von Solaranlagen (im Bild: ein Dach der Primarschule Uitikon) ist eine von vielen inzwischen mehrheitsfähigen Klimaschutz-Massnahmen. Valentin Hehli

Dass der Klimaschutz und die Reduktion des CO 2 -Ausstosses zu den wichtigsten Herausforderungen der Gegenwart zählen, bezweifelt kaum noch jemand. Sogar die Zürcher SVP weibelte dieser Tage im Kantonsrat für mehr erneuerbare Energie in Form von Fotovoltaik und Biogas aus Gülle.

Noch vor wenigen Jahren war es die Klimajugend, die die Abkehr von den fossilen Energieträgern Erdöl und Erdgas mit Demonstrationen zuvorderst auf die politische Traktandenliste hievte. Inzwischen ist das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dazu trug auch die Erkenntnis bei, dass die Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas nicht nur dem Klima schadet, sondern zugleich eine Haupteinnahmequelle von verbrecherischen Regimes wie jenem des russischen Kriegstreibers Wladimir Putin ist.

In diesem gedanklichen Umfeld entscheidet nun das Zürcher Stimmvolk darüber, einen Klimaschutzartikel in die Kantonsverfassung aufzunehmen. Neu hiesse es damit unter Artikel 102a:

«Kanton und Gemeinden setzen sich für die Begrenzung des Klimawandels und dessen Auswirkungen ein.»

Und: «Sie berücksichtigen dabei die Ziele des Bundes und der für die Schweiz verbindlichen internationalen Abkommen. Insbesondere richten sie ihre Massnahmen darauf aus, die Treibhausgasemissionen bis zur Treibhausgasneutralität zu vermindern.»

Als Handlungsfelder, auf denen dafür geeignete Massnahmen umzusetzen sind, nennt der Verfassungsartikel die Siedlungsentwicklung, Gebäude, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft sowie Industrie und Gewerbe. Ausserdem seien entsprechende Technologien, Materialien und Prozesse zu fördern.

Allein die SVP und die EDU sind dagegen

Von der SP über die FDP, GLP, Mitte, EVP und Grünen bis zur AL befürworten alle Parteien die Verfassungsänderung. Im Kantonsrat fand sie eine entsprechend klare Mehrheit. Nur die SVP und EDU stimmten dagegen. Weil Änderungen der Kantonsverfassung prinzipiell dem Stimmvolk vorzulegen sind, kommt es nun am 15. Mai zur Volksabstimmung darüber. Und wieder sind lediglich SVP und EDU dagegen. Ihr zentrales Argument lautet: Mit dem Verfassungsartikel würde reine Symbolpolitik betrieben und konkret nichts erreicht.

Mit Verlaub: Das liesse sich über viele Verfassungsartikel sagen. Dennoch hat die Verfassung als oberste Rechtsordnung mehr als nur symbolische Bedeutung. Sie hält die zentralen Werte, Ziele und Aufgaben einer Gesellschaft fest. Und: Auf sie kann sich berufen, wer Verstösse dagegen feststellt.

Die Folgen des Klimawandels machen sich seit Jahren zunehmend bemerkbar. Das hat auch ein des links-grünen Extremismus unverdächtiger Zeitzeuge wie Konrad Langhart bemerkt. Der Biobauer war einst Präsident der Kantonalzürcher SVP und wechselte dann zur Mitte. Als Landwirt mit jahrzehntelanger Berufserfahrung hatte er es in den letzten Jahren vermehrt mit Hitzesommern, Unwettern, die ganze Landstriche verwüsteten, Wasserknappheit und orkanartigen Stürmen zu tun, wie er im Kantonsrat sagte.

Der bodenständige Biobauer brachte damit auf den Punkt, was auch Wissenschafter feststellen: Der Klimawandel ist längst da. Jetzt gilt es, noch gravierendere Auswirkungen zu stoppen. Klimaschutz ist etwas vom Wichtigsten. Deshalb darf das Klimaschutzziel ruhig auch in der Zürcher Kantonsverfassung stehen.

Jetzt gilt es, den Weg der Innovationen fortzusetzen

Natürlich ist allein damit noch nicht viel gewonnen. Aber der Klimaschutzartikel schreibt einen gesellschaftlichen Konsens fest und eine politische Zielsetzung, die dringend nötig ist. Mit dem Ja zum kantonalen Energiegesetz, das den CO 2 -neutralen Ersatz fossiler Heizungen am Ende ihrer Lebensdauer vorschreibt, hat das Zürcher Stimmvolk bereits einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht. Jetzt gilt es, diesen Weg der Innovationen fortzusetzen. Ein Ja zum Klimaschutzartikel kann dabei helfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen