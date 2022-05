Kommentar Jetzt braucht es nachhaltig Klimaschutz Das klare Ja der Zürcher Stimmberechtigten zum Klimaschutzartikel in der Kantonsverfassung zeigt: Die grüne Welle weitet sich aus. Nun gilt es, den Verfassungsartikel konsequent umzusetzen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 15.05.2022, 20.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gebäude und Verkehr (im Bild: Aldi-Filiale in Dietikon) sind die wichtigsten Faktoren der Klimapolitik im Kanton Zürich. Severin Bigler

Das war deutlich: Gut zwei Drittel des Zürcher Stimmvolks haben sich für einen Klimaschutzartikel in der Kantonsverfassung ausgesprochen. Das macht deutlich: Klimaschutz ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Kaum noch jemand redet ernsthaft dagegen an. Selbst die SVP, die den Verfassungsartikel ablehnte, gab vor, dies lediglich zu tun, weil es sich um blosse Symbolpolitik handle.

Dies gilt es nun zu widerlegen. Spannen die am Sonntag siegreichen Parteien weiterhin für den Klimaschutz zusammen, können sie die Klimapolitik im bevölkerungsreichsten Kanton und Wirtschaftsmotor der Schweiz in neue Bahnen lenken. Die Meinung, dass dies zum Standortvorteil gereichen kann, gewinnt an Rückhalt – von Linksgrün bis zur FDP.

Und der Rückhalt dafür wächst auch in der Wählerschaft: Zum Energiegesetz sagten vor gut einem halben Jahr noch 62,6 Prozent des Zürcher Stimmvolks Ja ­– zum Klimaschutzartikel nun deutlich mehr. Fazit: Wer bei den Kantonalzürcher Wahlen im kommenden Februar punkten will, muss sich nachhaltig für den Klimaschutz einsetzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen