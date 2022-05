Kommentar Elternzeit ist eine sinnvolle und verkraftbare Investition, nicht nur für Eltern und Kinder Am 15. Mai entscheidet das Stimmvolk im Kanton Zürich über die Elternzeitinitiative. Sie fordert für Zürcher Väter und Mütter je 18 Wochen bezahlte Elternzeit nach der Geburt eines Kindes. Es wäre ein mutiger, aber nicht ganz billiger Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 07.05.2022, 22.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn sich Vater und Mutter von Beginn weg ums Kind kümmern, kann dies die Rollenverteilung beeinflussen. Keystone

Viele Gründe sprechen für die Einführung einer bezahlten Elternzeit: zum Beispiel die Gleichberechtigung von Mann und Frau; bessere Chancen für Mütter beim Wiedereinstieg in die Arbeitswelt; Kinder, die mehr von ihren Vätern haben, weil sie sich von Geburt an mehr um sie kümmern können. Die Gegner führen vor allem einen Grund ins Feld: Das Projekt kostet Geld.

Worum geht es konkret? Die Elternzeitinitiative, die im Kanton Zürich am 15. Mai zur Abstimmung kommt, verlangt, dass im Kanton wohnhafte Väter und Mütter nach der Geburt eines Kindes je 18 Wochen frei bekommen; für Väter und Mütter, die im Kanton Zürich arbeiten, aber ausserhalb der Kantonsgrenzen wohnen, wären es je 14 Wochen. Während dieser Zeit erhielten sie jeweils 80 Prozent ihres Lohns, jedoch höchstens 196 Franken pro Tag. Heute beläuft sich der Mutterschaftsurlaub in der Schweiz auf 14 Wochen, der Vaterschaftsurlaub auf 2 Wochen.

Finanziert würde die per Volksinitiative geforderte Elternzeit über Beiträge von allen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden; bei Bedarf ergänzt durch Geld aus der Kantonskasse, bis kostendeckende Beitragssätze festgelegt wären. Der Zürcher Regierungsrat veranschlagt die jährlichen Gesamtkosten für Arbeitnehmende und Arbeitgebende auf 423 Millionen Franken.

Die effektiven Kosten sind umstritten

Die Gegner aus dem bürgerlichen Lager gehen von massiv höheren Kosten aus: Schliesslich müssten Unternehmen nicht nur insbesondere den von heute 2 auf 18 respektive 14 Wochen vervielfachten Vaterschaftsurlaub mitfinanzieren; sondern zusätzlich wären auch längere Ausfälle von Vätern und Müttern am Arbeitsplatz zu kompensieren. Das Nein-Komitee veranschlagt die effektiven Gesamtkosten auf bis zu zwei Milliarden Franken pro Jahr.

Und es warnt, wie auch der bürgerlich dominierte Regierungsrat, vor einem Standortnachteil für den Kanton Zürich. Zumal dieser damit schweizweit allein auf weiter Flur wäre.

Die Befürworter aus dem linksgrünen Lager sehen hingegen auch wirtschaftliche Vorteile für Firmen und den Standort. Ihr Hauptargument: Wenn sich Väter und Mütter nach der Geburt gleich lang um ihre Babys kümmern könnten, führe dies dazu, dass mehr Mütter danach wieder mit höheren Pensen ins Berufsleben zurückkehrten. Denn die Rollenverteilung entwickle sich dann weniger einseitig.

Der Fachkräftemangel liesse sich verringern

So liesse sich ein Verlust an gut qualifizierten weiblichen Fachkräften verringern. Dies stärke nicht nur die Frauen in der Arbeitswelt, sondern auch die Firmen und damit den Standort. Zumal die Schweiz im internationalen Vergleich punkto Elternzeit eher rückständig sei.

Wohlgemerkt: Die Stärkung in der Arbeitswelt beträfe Frauen generell, nicht nur Mütter. Denn dass heute noch immer sehr einseitig vor allem sie als Arbeitskräfte ausfallen, wenn ein Kind zur Welt kommt, schmälert häufig ihre Karrierechancen auf dem Arbeitsmarkt. Wers nicht glaubt, soll sich mal mit an Kaderpositionen interessierten jungen Müttern darüber unterhalten. Oder darüber nachdenken, warum Frauen in den Chefetagen der Schweizer Wirtschaft noch immer massiv untervertreten sind.

Bleibt die Kostenfrage. Wie hoch die Kosten der Elternzeit unter Einbezug aller Faktoren wären, lässt sich nur schwer voraussagen. Zumal nicht damit zu rechnen wäre, dass der vom Regierungsrat veranschlagte Maximalansatz von täglich 196 Franken voll ausgereizt würde. Schliesslich verdient rund die Hälfte der Männer nicht genug, um darauf Anspruch zu haben, wie der «Tages-Anzeiger» vorrechnete. Und: Es ist fraglich, wie viele Väter die volle Elternzeit tatsächlich bezögen.

Nimmt man die von der Regierung genannten Kosten in Höhe von 423 Millionen Franken als Berechnungsgrundlage, würden sie weniger als ein halbes Prozent der gesamten Lohnsumme im Kanton Zürich ausmachen. Das erscheint verkraftbar.

Ein grosser Schritt in Richtung Gleichberechtigung

Als Gegenwert fände nebst einem Schub gegen den Fachkräftemangel ein grosser Schritt in Richtung Gleichberechtigung statt. Vier Jahrzehnte nach dem Festschreiben der Gleichstellung von Mann und Frau in der Bundesverfassung können wir diesen Schritt wagen. Und wenn der Kanton Zürich dabei schweizweit eine Vorreiterrolle einnimmt, kann dies auch ein Vorteil sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen