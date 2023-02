Kommentar Isabel Garcia hat Wählerinnen und Wähler belogen Elf Tage nach der Kantonsratswahl wechselt Isabel Garcia von der GLP zur FDP. Sie kippt damit die Mehrheitsverhältnisse im Kantonsrat. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 23.02.2023, 14.48 Uhr

«Für die Grünliberalen»: So warb Isabel Garcia noch vor wenigen Wochen im Wahlkampf für sich. Jetzt wechselt sie zur FDP. Keystone

Parteiwechsel oder -austritte kommen bisweilen vor. Es ist nicht verwerflich, die Konsequenz zu ziehen, wenn man sich voneinander entfremdet hat. Doch was die Zürcher Politikerin Isabel Garcia nun bietet, ist schlicht ein Beschiss der Wählerschaft.

Vor gerade mal elf Tagen liess sie sich noch für die GLP in den Zürcher Kantonsrat wiederwählen. Nun wechselt sie zur FDP. Als Begründung lässt sie sich mit folgenden Worten zitieren: «Man hat sich auseinandergelebt. Insbesondere die finanz- und wirtschaftspolitische Ausrichtung entsprach in letzter Zeit nicht mehr in ausreichendem Mass meinen diesbezüglichen Werten.»

Sich auseinanderzuleben dauert normalerweise mehr als elf Tage, darauf verweist auch die Formel «in letzter Zeit». Mit anderen Worten: Wäre Garcia ehrlich gewesen, hätte sie ihren Wechsel schon vor den Wahlen bekanntgegeben. Als Neuzugang wäre sie allerdings bei der FDP wohl kaum auf einem vorderen Listenplatz gelandet, zumal die Wahllisten schon vor Monaten eingereicht wurden.

Stattdessen heimste sie nun als Bisherige die Stimmen der GLP-Wählerinnen und -Wähler ein, um gleich anschliessend die Seite zu wechseln. Wer die Grünliberalen gewählt und dadurch Garcia als Kantonsrätin bestätigt hat, muss sich jetzt belogen fühlen.

Und Garcias Beschiss hat weit reichende Konsequenzen: Im Kantonsrat verliert dadurch die Klima-Allianz aus SP, Grünen, GLP, EVP und AL ihre hauchdünne Mehrheit – falls nicht die neue FDP-Kantonsrätin in Umweltfragen doch noch grünlich bleibt.

