Kommentar Der Einsatz von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom muss die Ausnahme bleiben Wegen des Lehrermangels kommen in gut einer Woche an den Zürcher Volksschulen auch Lehrkräfte ohne fundierte pädagogische Ausbildung zum Einsatz. Das mag als Notfalllösung durchgehen, ist aber eigentlich fahrlässig. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Bildungsdirektorin Silvia Steiner auf Schulbesuch: Gefragt sind längerfristige Massnahmen gegen den Lehrermangel. Keystone

Bald sind auch im Kanton Zürich die Sommerferien vorbei: Am 22. August fängt das neue Schuljahr an – der Ernst des Lebens, wie man so schön sagt, nach der unbeschwerten Leichtigkeit des Feriendaseins. Viele Eltern und wohl auch manches Kind beschleicht diesmal zum Schuljahresbeginn ein speziell ungutes Gefühl. Nicht, weil die Ferien enden. Sondern weil sie wissen, dass auch Leute ohne anerkanntes Lehrdiplom vor den Klassen stehen werden, um zu unterrichten. So hat es die Zürcher Bildungsdirektion unter Führung von Silvia Steiner (Mitte) aufgrund des Lehrermangels beschlossen.

Dabei hiess es immer, Bildung sei unsere wichtigste Ressource und die Jugend unsere Zukunft.

Wie viele Lehrpersonen ohne anerkanntes Lehrdiplom nun an den Volksschulen im Kanton Zürich unterrichten werden, konnte ein Sprecher Steiners am Donnerstag auf Anfrage nicht sagen. Er stellte Angaben dazu für nächste Woche in Aussicht. Und verwies darauf, dass die Gemeinden für die Anstellung der Lehrpersonen zuständig seien.

In Zürich hatte zuletzt jede vierte eingestellte Lehrperson kein Diplom

Das Ausmass der Anstellungen von Lehrpersonen ohne die ansonsten nötige Ausbildung dürfte nicht unerheblich sein. So meldete Filippo Leutenegger (FDP), der Vorsteher des Stadtzürcher Schul- und Sportdepartements, kurz vor den Sommerferien: Von den vormals offenen 400 Stellen in Zürich hätten rund 350 besetzt werden können. Dabei seien 88 Lehrpersonen, «die anders qualifiziert sind, aber nicht über ein anerkanntes Diplom verfügen», angestellt worden.

Etwa jede vierte offene Lehrerstelle wurde demnach in Zürich zuletzt an Personen ohne die normalerweise verlangte Qualifikation vergeben. Diese «anders qualifizierten» Lehrpersonen erhielten in den Sommerferien Kurzkurse an der Pädagogischen Hochschule Zürich und sollen während des Schuljahrs bei Bedarf mit Coachings begleitet werden, so Steiners Plan.

Es geht um verantwortungsvolle Aufgaben

Das mag als Notfallmassnahme durchgehen, um ein akutes Problem zu lösen. Wichtig ist ja, dass überhaupt mal jede Klasse ihre Lehrperson hat. Doch eigentlich ist es fahrlässig, Leuten ohne entsprechende Ausbildung derart verantwortungsvolle Aufgaben zu überlassen.

Ein paar Beispiele: Es geht etwa darum, mitzuentscheiden, welches Kind im Unterricht spezielle Förderung nötig hat. Oder welches Kind an die Sekundarschule oder ans Gymnasium kann. Oder wie mit akuten Konfliktsituationen umzugehen ist, mit Kindern, die ausrasten, mit (Cyber-)Mobbing – und das, ohne dabei selber auszurasten.

Hinzu kommen weitere anspruchsvolle Aufgaben wie der professionelle Umgang als Lehrperson mit Eltern. Oder aktuell die Eingliederung von Ukraine-Flüchtlingskindern in die Schulklassen. Und nicht zuletzt geht es darum, den zu unterrichtenden Stoff und eine angemessene Unterrichtsmethodik selbst zu beherrschen.

Lehrpersonen brauchen eine fundierte pädagogische Ausbildung

Mit anderen Worten: Wir brauchen Profis als Lehrpersonen. Das können auch Quereinsteiger sein. Aber sie brauchen dafür eine fundierte pädagogische Ausbildung. Eine Schnellbleiche genügt in der Regel wohl kaum.

Der Mangel an Lehrpersonen ist seit Jahren ein wiederkehrendes Thema. In Zeiten des allgemeinen Fachkräftemangels hat er sich nun noch verschärft. Lösungsansätze gibt es: So fordert der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband, dass im Berufsauftrag mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung der Lektionen vorzusehen ist. Schliesslich hätten Arbeitszeiterhebungen ergeben, dass Zürcher Volksschullehrpersonen pro Jahr im Schnitt acht Wochen unbezahlte Überzeit leisten.

Die SVP brachte im Kantonsrat Ende Juni höhere Arbeitspensen für Lehrpersonen als Lösungsansatz zur Sprache – und die Entlastung der Lehrpersonen von administrativen Aufgaben. Bildungsdirektorin Steiner, die auch Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) ist, blieb damals der Debatte über die von ihr lancierten Sofortmassnahmen gegen den Lehrermangel fern.

Es gilt, den Lehrerberuf langfristig attraktiver zu gestalten

Sich wegducken hilft aber nicht. Gefragt sind nebst Sofortmassnahmen auch längerfristige Lösungen. Ein Ansatz Steiners ist, dass die nun befristet auf ein Jahr angestellten Lehrpersonen ohne Diplom nach diesem Jahr erleichterten Zugang zur Pädagogischen Hochschule erhalten, um eine Lehrerausbildung zu machen. Das kann ein Stück weit helfen.

Gleichzeitig gilt es aber, den Lehrerberuf aufzuwerten, ihn langfristig attraktiver zu gestalten. Der Einsatz von Lehrpersonen ohne Lehrdiplom könnte eher das Gegenteil bewirken. Er muss die Ausnahme bleiben.

Das sind wir unseren Kindern, unserer Zukunft, schuldig.

