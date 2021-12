Kochen So geht das Weihnachtsmenu der preisgekrönten Zürcher Vegi-Kochbuchautorin Esther Kern Esther Kern hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gemüse neu zu denken. Ihr Kochbuch «Leaf to Root» wurde kürzlich zum weltweit besten Vegi-Kochbuch der letzten 25 Jahre gekürt. Wie sieht das Weihnachtsmenu der Zürcher Kochbuchautorin aus? Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 23.12.2021, 17.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Esther Kern, Autorin des Kochbuchs «Leaf to Root», verwertet Gemüse vom Blatt bis zur Wurzel und gibt ihre Ideen gerne weiter. Patrick Schürmann/zvg

«Ich bin etwas spät dran», sagt Esther Kern zwei Tage vor Weihnachten. Ihr Weihnachtsmenu sei noch nicht bis ins Detail ausgetüftelt. Doch dann kommt die Zürcher Autorin, deren Kochbuch «Leaf to Root» kürzlich bei den «Gourmand World Cookbook Awards» in Paris als weltweit bestes vegetarisches Kochbuch der Jahre 1995 bis 2020 ausgezeichnet wurde, ins Erzählen. Und skizziert ihr Menu gleich im Gespräch am Telefon.

Sie koche an Weihnachten mit einer Freundin zusammen für sich und die Kinder. «Wir machen zwei Sorten Ravioli, mit Kürbis und einem anderen Gemüse.» Vorher gebe es ein Süppli. Dann wohl einen Chicorée-Salat mit karamellisierten Haselnüssen. Und Gemüse. Zum Dessert kommen wir später. Doch zunächst zum Gemüse.

Kerns Karottenmoment

Gemüse neu zu denken, hat Kern sich zur Aufgabe gemacht, seit sie vor sieben Jahren das Projekt «Leaf to Root» startete. Die Idee kam ihr, als sie im Garten eine Karotte aus der Erde zog. Und sich fragte, was man eigentlich mit deren Kraut anfangen könnte. Statt nur das «Filet» zu verwenden, wollte sie das Gemüse von den Blättern bis zur Wurzel verwerten. Auf ihrer Website waskochen.ch lancierte sie die Idee. Daraus entstand der Internet-Blog leaf-to-root.com und, zusammen mit dem Koch Pascal Haag und dem Fotografen Sylvan Müller, das gleichnamige Kochbuch. Es wurde zum Bestseller mit bislang sieben Auflagen und über 15'000 verkauften Exemplaren.

Doch was heisst das: Gemüse neu zu denken? Neben dem Verwerten möglichst aller Bestandteile gehe es ihr auch um spezielle Garmethoden. «Ich behandle Gemüse wie Fleisch», erklärt Kern. So brate sie etwa ein Rüebli als Ganzes an, schmore es dann mit Gewürzen und serviere es mit einem Pesto aus Rüeblikraut. Das funktioniere auch – jetzt saisongerecht – mit Kohlgemüse: einen Schnitz Wirz dunkelbraun anbraten, mit Wasser oder Wein ablöschen und dann garen.

Die Kochbuchautorin ist überzeugt: Ein spielerisch-kreativer Umgang mit Gemüse, bei dem es möglichst vollständig verwertet werde, erweitere das kulinarische Feld und führe zu mehr Wertschätzung. «Das macht Leute zu neuen Essern», sagt sie.

Die heute 52-Jährige wuchs auf einem Bauernhof in Bülach auf. Später arbeitete sie als Journalistin bei verschiedenen grossen Zeitungen und Zeitschriften. Heute lebt sie in Zürich und ist selbstständig als Gemüseexpertin und Journalistin unterwegs. Neben ihrem Foodblog hält sie auch Referate und gibt Workshops zum Thema Gemüse.

Sie kochte mit Chinas Regierungskoch

Je mehr die Journalistin auf kulinarische Themen fokussierte, umso mehr bekam sie Einblicke auf diesem Gebiet. So konnte sie, nachdem das 2016 erschienene «Leaf to Root» erste internationale Auszeichnungen erhielt, in Peking einen Tag lang mit dem chinesischen Regierungskoch Xu Long kochen. Von ihm übernahm sie beispielsweise ein Rezept für einen Salat aus Wassermelonenschale. Und lernte so manches über die chinesische Küche und deren vielfältigen Umgang mit Gemüse.

Übrigens isst und kocht Kern auch Fleisch, wenngleich selten. Für ihre Eltern, die sie an Weihnachten ebenfalls bekoche, bereite sie ganz traditionell einen Braten zu. Komme das Fleisch von Bauernhöfen, die mit ihren Tieren eine Kreislaufwirtschaft betreiben, indem sie das Tierfutter selber produzieren und mit dem Dung der Tiere die Felder fruchtbar machen, könne sie gut dazu stehen. Doch ihr ist bewusst: Wenn wir nur solches Fleisch hätten, gäbe es viel weniger Fleisch. «Irgendwann werde ich wohl gar kein Fleisch mehr essen», sagt Kern.

Etwas wie Bündnerfleisch aus Randen

Derzeit beschäftigt sie sich intensiv damit, aus Randen so etwas wie vegetarisches Bündnerfleisch herzustellen, gemeinsam mit dem Koch Jann M. Hoffmann. Sie nennt es Beet Meat. Die Randen werden dabei gekocht, mariniert, mit Edelschimmel versetzt und dann getrocknet. Auslöser war eine Anfrage des Vereins Graubünden Viva, woraufhin sie eine Alp in Davos «vegetarisch bespielten», wie Kern sagt. Der Prototyp des Beet Meat schmecke nicht wie Fleisch, doch das Gemüse erhalte mit dieser Zubereitungsart eine andere Textur und einen anderen Geschmack. Nach einem Crowdfunding plant Kern, nächstes Jahr eine Firma zu gründen, um das Beet Meat im grösseren Stil auf den Markt zu bringen.

Und jetzt zum Dessert von Esther Kerns Weihnachtsmenu. «Wir haben Kinder und ich habe eine Glacemaschine», sagt sie. Sie werde wohl ein Vanilleglace machen, mit verschiedenen Toppings. «Etwas mit Orangen», fügt sie an. Getreu ihrem Motto, die ganze Frucht zu verwerten, gibt's noch einen lecker klingenden Tipp dazu: «Das Weisse der Schalen kann man würfeln und mit Weisswein, Vanille und Zucker einkochen. Das ergibt ein bittersüsses Topping.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen