Knonau: Jagdaufsehr erlegt Fuchs – und schockiert Spaziergänger

Knonau Jagdaufsehr erlegt Fuchs schnurstracks – Gnadenschuss schockiert Spaziergänger Augenzeugen waren entsetzt: Der Jagdaufseher gibt einem Fuchs in Knonau ohne grosse Abklärung den Gnadenschuss – warum eigentlich? Luc Müller Jetzt kommentieren 18.09.2022, 13.00 Uhr

Füchse leiden unter den Krankheiten Staupe und Räude. Themenbild: Anthony Anex / Keystone

«Am Morgen des 2. Septembers passierte auf unserem Hundespaziergang in Knonau etwas, was mich völlig schockierte und meinen Glauben an eine positive Einstellung der Wildhüter zu den Wildtieren massiv erschütterte», erklärt Margrith Heldner aus Knonau. Sie schilderte den Vorfall dem «Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern». «Meine Kollegin informierte mich, dass auf dem Herrenweg ein junger Fuchs zusammengerollt wie schlafend auf der Strasse liegt, jedoch normal atmet und lebt.» Das Tier lag auf dem Herrenweg in Knonau, einer nicht stark befahrenen Nebenstrasse.

Ein weiterer Kollege habe in der Zwischenzeit bereits den Wildhüter informiert. «Damit der Jungfuchs nicht noch von einem Auto überfahren wird, gingen wir zusammen zum Schutz des Jungfuchses zu der entsprechenden Stelle», erklärt Margrith Heldner.

Direkt mit dem Gewehr in der Hand ausgestiegen

Nach einiger Zeit sei der Wildhüter mit dem Auto vorgefahren und mit dem Gewehr in der Hand ausgestiegen. Er habe sie angewiesen, wegzugehen, da er jetzt schiessen müsse, die Anwesenden drehten sich kurz weg.

«Ohne nachzusehen, was mit dem Fuchs überhaupt los ist, erschoss er ihn, packte ihn ins Auto und weg war er»,

berichtet Heldner.

«Wenn der Wildhüter zwischen dem Aussteigen aus dem Auto und dem Todesschuss rein vom Auge her feststellen konnte, dass dieser zusammengerollte Fuchs nicht mehr zu retten ist, dann ist an ihm wohl eine absolute Koryphäe eines Tierarztes verloren gegangen.» Und Margrith Heldner schreibt weiter: «Sollte der Todesschuss aus reiner Bequemlichkeit die einfachste und unkomplizierteste Lösung des Problems sein, dann bereue ich extrem, dass wir den Fuchs nicht mit dem Katzenkorb zur Tierklinik bringen konnten.»

«Ich musste das Tier erlösen»

Der zuständige Jagdaufseher nimmt Stellung zum Fall. «Ich musste das Tier erlösen. Wenn ein Wildtier die Scheu vor dem Menschen verliert und nicht flüchtet, stimmt etwas mit dem Tier nicht. Dann ist direkt klar, dass es verletzt oder krank ist», so der Jagdaufseher. Der Fuchs sei vorher schon eine halbe Stunde auf der Strasse gelegen, ohne zu flüchten. Diese Information habe er vorab bekommen. «Wildtiere kann man nicht zum Tierarzt bringen. Wie soll man sie einfangen und wer soll sich später darum kümmern?»

In der Region seien die Füchse derzeit von den Krankheiten Räude oder Staupe betroffen. «Von Staupe befallene Tiere sind äusserlich schlecht von gesunden Tieren zu unterscheiden. Die Tiere sind lahm und wie betäubt. Sie bewegen sich dann kaum», betont der Jagdaufseher. Bei der Staupe sind Hinweise auf eine Erkrankung hohes Fieber und Abgeschlagenheit sowie, je nach befallenem Organsystem und Schwere der Infektion, akuter Durchfall, heftiges Erbrechen, Niesen, Husten, Atemnot, Nasenausfluss, Backenblasen sowie veränderte Atemgeräusche.

Von der Staupe sind nur ­Tiere betroffen, während die Räude auf den Menschen übertragen werden kann. Allerdings können sich Hunde anstecken – sie können aber dagegen geimpft werden. Ist ein Tier von der Räude befallen, sind Hautrötungen, Schuppenbildung und später dicke Krusten und oft Haarausfall zu erkennen. Diese Hautveränderungen werden in der Regel von starkem Juckreiz begleitet, weshalb die Tiere sich blutig kratzen. Die Tiere sind abgemagert, das Fell ist struppig und sie zeigen Verhaltensstörungen: Denn sie flüchten nicht oder greifen Haustiere an. Bei frei lebenden Wildtieren endet die Krankheit normalerweise mit dem Tod.

Der Schweizer Tierschutz ist über den Fall informiert

Margrith Heldner hat sich nach dem Vorfall an den Schweizer Tierschutz (STS) gewandt. «Nicht verständlich ist für mich das Verhalten des Wildhüters. Hier muss doch mit den Leuten geredet werden, es herrscht Betroffenheit in dieser Situation, hoffentlich auf beiden Seiten», erklärt Samuel Furrer, Geschäftsführer Fachbereich vom STS. «Und klar, vielleicht stand der Fuchs tatsächlich nur unter Schock und hätte wieder ausgesetzt werden können. Hier würde ich auch erwarten, dass das Tier vom Wildhüter zumindest überprüft wird auf seinen Zustand», so Furrer weiter.

«Sowieso zu viele Füchse»

Es sei aber schon so, dass verletzte Füchse von der Wildhut ausnahmslos geschossen würden. «Da wird nicht lange gefackelt, sondern die Meinung vertreten, dass es ja sowieso zu viele Füchse habe.» Er sei da zwar anderer Meinung, würde aber trotzdem empfehlen, auch zukünftig bei verletzten Tieren Meldung an die Polizei zu machen.

«Wildtiere, die vor dem Menschen nicht flüchten, sind meist schwer verletzt oder so schwer krank, dass es kaum Chancen auf Heilung gibt»,

betont ­Samuel Furrer. Es kommt dazu, dass es praktisch keine Stationen mehr gäbe, die so eingerichtet seien, dass Wildtiere auch gut und stressarm be­handelt werden könnten. «Das wäre aber Bedingung, um das Leid der Tiere nicht noch zusätzlich zu verlängern», sagt ­Furrer.

Das sagt der stellvertretende Kantonstierarzt dazu «Die Privattierärzte sind informiert, dass sie keinen Fuchs behandeln dürfen», erklärt Stefan Buholzer. Er ist der stellvertretende Kantonstierarzt des Kantons Zürich. Werde ein verletzter Fuchs entdeckt, solle man die Behörden informieren. Bei einer Meldung wird die Polizei dann den zuständigen Wildhüter aufbieten. «Dieser ist berechtigt, alleine vor Ort zu entscheinden und das Tier allenfalls zu erlösen», sagt Stefan Buholzer. (uc)

