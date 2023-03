Knonau Ihr Sake überzeugt: Diese Brüder werden für ihren japanischen Reiswein ausgezeichnet Christian und Oliver Weibel, Inhaber der Firma YamaSake, haben anlässlich der «Luxembourg Sake Challenge» eine Platin-Auszeichnung für ihren in Vorderuttenberg-Knonau produzierten Sake erhalten – als erste Sake-Brauerei in der Schweiz. Werner Schneiter Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

Christian und Oliver Weibel mit ihrem preisgekrönten Sake in ihrem 2020 gegründeten Betrieb in Vorderuttenberg-Knonau. Bild: Werner Schneiter/«Anzeiger Bezirk Affoltern»

Als er telefonisch über die Auszeichnung informiert worden sei, habe er mit Luftsprüngen reagiert, sagt Christian Weibel. In die Freude mischt sich auch Stolz, weil der Platin-Preis im Rahmen einer prestigeträchtigen Veranstaltung in Luxemburg verliehen wurde, an der sich Länder aus der ganzen Welt beteiligten. Geschmack, Textur und Qualität des Sake von Christian Weibel und seinem Bruder Oliver hat die Jury an der «Luxembourg Sake Challenge» offenkundig überzeugt.

Der Kyōdai ist eines von drei Sake-Produkten, die von der 2020 gegründeten Firma YamaSake in Knonau hergestellt werden. Kyōdai ist japanisch und bedeutet «Brüder».

«Ja, ohne die familiäre Zusammenarbeit und unsere hohen Ansprüche an Qualität wäre diese Auszeichnung nicht möglich gewesen», halten die Gebrüder Weibel fest. Ihr Faible für den japanischen Reiswein gründet in ihrer frühesten Jugend. Da war ein japanisches Kochbuch im Hause, in das sich die Weibels vertieft haben, und der Umstand, dass Oliver Weibel in seiner Lehrzeit sich in Pausen nicht mit Sandwiches, sondern mit Sushi gestärkt hat. Er ging nach Japan, lernte Sprache und Kultur kennen. Und als Studenten haben sie gar Bier gebraut.

Im letzten Herbst weilte Oliver Weibel letztmals in Japan. Er arbeitete dort in einer Sake-Brauerei, hat sogar Reiswein nach Knonauer Rezept hergestellt und war auch Teil einer Fernsehsendung. «Da habe ich wiederum viel lernen können», bilanziert er. «Sake wird gebraut wie Bier und konsumiert wie Weisswein. Es ist kein Schnaps und eignet sich auch für Apéros», sagen die Gebrüder Weibel. Nötig sind dazu Hefe, Wasser, Reis, der Edelpilz Koji und ein wenig Zitronensaft.

Das Knonauer Endprodukt hat um die 14 Volumenprozent, typisch für Sake sind 12 bis 18.

Spezielle Reissorten

«Die Herstellung erfordert viel Know-how und Fingerspitzengefühl, auch viel Zeit und Liebe», ergänzen die Produzenten. Verwendet werden diverse Reissorten, die aus den USA und aus Japan stammen und sich nicht für den Verzehr eignen. Weil nachhaltiger, sei Reis aus Europa oder gar aus der Schweiz das Ziel, so die Gebrüder Weibel.

Der importierte, mit speziellen Mühlen gemahlene Reis weist einen Schleifgrad von 70 Prozent auf – ein aufwendiges und folglich teures Verfahren. Der Reis wird gewaschen, gewässert, wozu sogar die Stoppuhr verwendet wird. Er wird hernach in mit Tüchern ausgelegten Holzkisten gedämpft (nicht gekocht). Danach muss der Reis schnell abgekühlt werden – dies, damit der Pilz aufgrund zu grosser Hitze nicht abstirbt.

Nun werden die Pilzsporen auf den Reis gestäubt und verpackt. Die weiteren Schritte klingen wie ein «Wellnessprogramm» für den Reis: Erst eine Nacht in der Wärme wie in einer Sauna und danach, in Zederholzkisten verpackt, eine Nacht im Dampfbad. «Jedes Reiskorn hat nach dieser Behandlung einen Pelz», halten die Produzenten fest.

Für sie beginnt dann der eigentliche Brauprozess: Der Reis kommt in den Fermentationstank, wo Wasser, Hefe und etwas Zitronensaft beigemischt werden. Je nach Rezept dauert die Fermentierung rund einen Monat. In den ersten Tagen wird, in sogenannten Additions, regelmässig Wasser, Koji-Reis und Reis hinzugefügt. Fermentiert wird in Knonau bei zehn Grad. Nach erfolgter Fermentation wird der Sake gepresst und so der Reis von der Flüssigkeit getrennt.

Der gepresste Reis (Sake Kasu) kann für Suppen oder Saucen verwendet oder einfach konsumiert werden. Auch Salzersatz oder Würzmittel (Shio Koji) ist ein Nebenprodukt der Sake-Produktion.

Am Schluss steht das Abfüllen in 0,75-Liter-Bordeauxflaschen und das Pasteurisieren. Während in Vorderuttenberg ganzjährig Sake produziert wird, ist in Japan von Oktober bis März Brausaison. «Unser Sake ist nach abgeschlossener Produktion trinkfertig. Er kann aber auch im Eichenfass oder im Tank weiter reifen. Zwei Jahre lagern – das ist der Trend in Japan. Wichtig ist aber, dass Sake immer gleich schmeckt», sagen die Gebrüder Weibel.

Auch Gault-Millau-Restaurants sind Kunden

Unverwechselbare Etiketten zieren die Sake-Flaschen aus Knonau: drei Sorten – ein Brand, der durch die Preisverleihung in Luxemburg an Bedeutung gewinnen wird. Die Gebrüder Weibel wollen die Marke YamaSake aufbauen. Hilfreich sind da Kontakte bis nach Japan, die Präsenz an Festivals.

Die meisten Kunden bestellen den Sake online. 80 Prozent sind Privatkundschaft, 20 Prozent Restaurants – auch solche, die Gault-Millau-Punkte aufweisen. «Da gibt es Köche, die sich mit Sake, Sake Kasu und Koji in neue Richtungen bewegen wollen», sagen die beiden Produzenten. Und diese selber bewegen sich nun ebenfalls in neuen Sphären. Auch dank Luxemburg.