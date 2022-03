Baubeginn am 27. März: Hauptstartpiste des Zürcher Flughafens wird saniert

Am Zürcher Flughafen muss der Mittelstreifen der Piste 10/28 saniert werden. Die Bauarbeiten an der Hauptstartpiste finden während rund 70 bis 80 Nächten statt und beginnen am 27. März. Voraussetzung für das Bauvorhaben ist gutes Wetter.