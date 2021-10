Kloten 11-jähriger Knabe bei Unfall in Gleisnähe verletzt In Kloten erlitt ein Knabe am Mittwoch mittelschwere Beinverletzungen, nachdem er von der Druckwelle eines Zuges weggeschleudert wurde. Der 11-Jährige wurde hospitalisiert. 07.10.2021, 14.29 Uhr

Der Unfall ereignete sich nahe der Zuggleise. (Symbolbild) Bruno Kissling

Am Mittwochabend wurde in Kloten in Gleisnähe ein 11-jähriger Knabe mittelschwer verletzt. In einer Meldung kurz vor 19 Uhr wurde die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich darüber informiert. Der verletzte Knabe konnte nach einer Erstversorgung ins Spital gefahren werden. Er trug mittelschwere Beinverletzungen davon.