Gebäudeversicherung will Prämien trotz Rekordschadenssumme senken

Klimawandel Gebäudeversicherung plant Prämiensenkung trotz Rekordschadenssumme Börsengewinne sorgen bei der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) letztes Jahr trotz rekordhoher Unwetterschäden für schwarze Zahlen. Jetzt plant die GVZ, ihre Gebühren zu senken. Ist das nachhaltig? Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 27.06.2022, 16.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Sturm Bernd und andere Unwetter verursachten im Raum Zürich 2021 rekordhohe Schäden an Gebäuden. Keystone

Am Himmel bauten sich Gewitterwolken auf, als der Zürcher Kantonsrat am Montag den Geschäftsbericht der kantonalen Gebäudeversicherung GVZ debattierte. Dieser hat es in sich. Denn noch nie in ihrer über 200-jährigen Geschichte verzeichnete die GVZ eine derart hohe Schadenssumme wie im Jahr 2021. Sie belief sich auf rund 190 Millionen Franken.

Der Grossteil davon spiegelte die Unwetter des letzten Sommers wider, wie André Bender (SVP, Oberengstringen) als Präsident der kantonsrätlichen Aufsichtskommission sagte. Besonders in Erinnerung blieb der Sturm Bernd, der vor gut einem Jahr wütete und zahlreiche Häuser beschädigte. Dennoch sprach GVZ-Verwaltungsratspräsident Mario Fehr (parteilos) von einem insgesamt erfolgreichen Geschäftsjahr. Der kantonale Sicherheitsdirektor kündigte gar eine Gebührensenkung an.

Prämiensenkung soll Bauteuerung ausgleichen

Hintergrund: Dank hoher Gewinne im Aktienhandel kam die GVZ letztes Jahr trotz rekordhoher Schadenssumme auf ein Plus von 41 Millionen Franken. Zudem sind ihre Reserven gross genug, um allfällige Schäden «jederzeit zu decken», wie es im GVZ-Geschäftsbericht heisst.

Der GVZ-Verwaltungsrat plant daher laut Fehr, die Versicherungsprämien um mindestens drei Prozent zu senken. Damit werde die aktuelle Bauteuerung aufgefangen.

«Niemand wird für sein Hauseigentum mehr bezahlen, trotz Bauteuerung»,

versprach Fehr. Er erklärte, die GVZ sei gesetzlich verpflichtet, die Prämien zu senken, wenn ihr Vorsorgefonds entsprechend gefüllt sei.

Der Aktienanteil von knapp 37 Prozent bei den Anlagen der Gebäudeversicherung stiess allerdings im Parlament einmal mehr auf Kritik. Carole Etter-Gick (FDP, Winterthur) sprach von einem hohen Anlagerisiko, befürwortete aber dennoch die geplante Prämiensenkung. Die GVZ habe zwar bereits die schweizweit tiefsten Prämien. Verglichen mit anderen Kantonen habe Zürich aber auch tiefe Naturrisiken. Marzena Kopp (Die Mitte, Meilen) meinte punkto GVZ-Gewinnen an den Aktienmärkten: «Wie nachhaltig diese Einnahmequelle ist, wird sich zeigen.»

Zur Erinnerung: 2018 hatte die GVZ ein Defizit von knapp 35 Millionen Franken eingefahren. Damals war zu Unwettern wie dem Sturm Burglind noch ein schlechtes Börsenjahr hinzugekommen. Und bereits damals hatte die FDP den hohen Aktienanteil im GVZ-Portfolio kritisiert.

Neue Anlagestrategie soll CO 2 -Ausstoss senken

Nun hält die GVZ in ihrem Geschäftsbericht fest: «Inflationssorgen, zurzeit getrieben durch steigende Rohstoffpreise und Lieferengpässe, zählen an den Kapitalmärkten weiterhin zu den grossen Risikofaktoren.»

Zugleich verfolge sie eine neue Anlagestrategie: So habe sie den Anteil an Anlageprodukten, die eine starke CO 2 -Reduktion zur Einhaltung des Pariser Klimaziels anstreben, deutlich erhöht.

Dies kommt einer Forderung der Grünen entgegen. «Unwetter werden im Zuge der Klimakrise noch häufiger», sagte Daniel Heierli (Grüne, Zürich) im Kantonsrat. Daher genüge es nicht, zur Prävention von Hagelschäden die Rollläden vor den Fenstern heraufzukurbeln, wie dies die GVZ in ihrem Geschäftsbericht am Beispiel des Universitätsspitals Zürich zeigt. «Den CO 2 -Ausstoss zu senken, ist die wichtigste Prävention», sagte Heierli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen