Pflanzen, Sickerflächen, Kaltluftströme: So kühlt sich die zunehmend heisse Stadt Zürich

Die Klimaerwärmung ist in den Städten besonders stark spürbar: In Zürich ist es an heissen Tagen teils rund sieben Grad wärmer als im Umland. Was tun? Die Ausstellung «Cool down Zurich» in der Zürcher Stadtgärtnerei zeigt Lösungen auf.

Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr