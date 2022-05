Klimaschutz Noch bleiben E-Mobile von Verkehrsabgaben verschont Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh kündigte im Kantonsrat eine Revision der Verkehrsabgaben an. Dabei könnte der Rabatt für Elektromobile fallen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 16.05.2022, 17.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Blechlawine rollt: Wer künftig wie hohe Strassenverkehrsabgaben bezahlt, soll neu geregelt werden. Archiv/Matthias Scharrer

Am Tag, nachdem das Zürcher Stimmvolk den Klimaschutzartikel in der Kantonsverfassung verankert hat, debattierte der Kantonsrat die Verkehrszukunft. Zunächst ging es ums Geld. Genauer: Um die Verkehrsabgaben für Motorfahrzeuge, die Strassenbau und -unterhalt finanzieren. Die SVP hatte bereits 2017 eine Senkung um 20 Prozent gefordert. Der damals noch bürgerlich dominierte Kantonsrat unterstützte dies seinerzeit vorläufig. Begründung: Der aus der Abgabe gespeiste Strassenbaufonds sei prall gefüllt.

Es folgte, bildlich gesprochen, eine kurvenreiche Fahrt mit Staus. Abgekürzt lässt sie sich so zusammenfassen: Die zuständige Kantonsratskommission bremste. Sie wollte zunächst andere wichtige Verkehrsabstimmungen abwarten. Schliesslich beantragte sie ein Nein zum SVP-Vorstoss. Worauf die SVP ihre Forderung abänderte: Nun wollte sie eine jährliche Mindestabgabe von 150 Franken für alle Personenwagen. Diese sollte auch für die noch abgabefreien Elektrofahrzeuge gelten. Zudem sollten die Abgaben für gewerblich genutzte Lieferwagen und Busse bis 3,5 Tonnen um 20 Prozent gesenkt werden.

«Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen»

Doch ihr Vorschlag scheiterte am Montag. Keine andere Partei unterstützte ihn. Obwohl sogar Vertreterinnen der Grünen und der AL fanden, dereinst seien auch Elektromobile mit Abgaben zu belasten. «Aber solange die Mehrheit der Fahrzeuge noch Verbrennungsmotoren hat, ist der Zeitpunkt dafür nicht gekommen», sagte Nicole Wyss (AL, Zürich). Ohnehin sei es gescheiter, die fällige Neugestaltung des Strassenfonds bei der Regierung zu parkieren, meinte Alex Gantner (FDP, Maur).

Worauf Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) sagte: «Wir befinden uns in einer Transformation. Wir wollen mit raschen Schritten zu einer Treibhausgasneutralität, auch im Strassenverkehr.» Momentan halte der Regierungsrat eine Gesetzesanpassung nicht für angezeigt. Doch für die Zukunft kündigte Walker Späh eine Revision des Verkehrsabgabengesetzes an. Klar sei:

«Der Rabatt für Elektrofahrzeuge muss geändert werden in einen Rabatt für energieeffiziente Fahrzeuge»,

so Walker Späh. Wann dafür der richtige Zeitpunkt sei, liess die FDP-Regierungsrätin offen.

Ihr Parteikollege Gantner hatte als Frist die erste Hälfte der kommenden Legislatur genannt. Das hiesse: bis 2025.

18 Millionen für Elektrobusse bewilligt

Unumstritten war ein weiteres Verkehrstraktandum mit Stossrichtung Klimaschutz: Der Kantonsrat bewilligte ohne Gegenstimme 18 Millionen Franken für die Umstellung zweier Winterthurer Buslinien auf Elektrobetrieb. Die Linien 5 und 7 sollen künftig streckenweise als Trolleybusse und mit Batteriebetrieb unterwegs sein. «Wenn die Dekarbonisierung wie hier geplant am Ende der Lebensdauer von Dieselbussen erfolgt, stimmt die SVP zu», sagte Ulrich Pfister (SVP, Egg). Linie 5 soll ab 2024, Linie 7 ab Ende 2026 elektrifiziert werden, wie die Regierung in ihrem Antrag schreibt. Damit würden künftig rund 90 Prozent der Winterthurer Buspassagiere elektrisch transportiert.

«Es ist wichtig, dass der öffentliche Verkehr bei der Reduktion des CO 2 -Ausstosses weitere Fortschritte macht. Die Dieselbusse sind quasi die schwarzen Schafe im ÖV», sagte Rosmarie Joss (SP, Dietikon). Und fügte an: «Gut ist, dass die Batterien nicht so gross sein müssen, da der Grossteil des Stroms aus der Fahrleitung kommt.»

Regierungsrätin Walker Späh erinnerte daran, dass im Zürcher Verkehrsverbund heute noch rund 700 Dieselbusse unterwegs seien. «Bis 2040 sollen diese grösstenteils durch Elektrobusse abgelöst werden», so die Volkswirtschaftsdirektorin. Dabei kämen auch Busse zum Einsatz, deren Elektroantrieb auf der Wasserstoff-Technologie beruhe.

Walker Späh kündigte bis zum Sommer eine Vorlage an, mit der auch in der Stadt Zürich weitere Dieselbusse durch Elektrobusse ersetzt würden.

Digitalisierung als Chance für Klimaschutz

Zusätzliche Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr verspricht sich die Volkswirtschaftsdirektorin von der Digitalisierung. Als Beispiele nannte sie etwa eine effizientere Abwicklung des Güterverkehrs, insbesondere in Städten, auch Verkehrs-Pricing – und die Nutzung neuer, flexibler Arbeitsmodelle, mit denen sich unnötige Fahrten vermeiden lassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen