Zürich: Wolke soll auf Turbinenplatz für Abkühlung sorgen

Klimaerwärmung Auf dem Zürcher Turbinenplatz soll nun eine Wolke die Bevölkerung abkühlen Ab Juli 2022 soll ein zweijähriges Projekt für ein angenehmeres Stadtklima sorgen: Auf dem Turbinenplatz wird eine sechs Meter hohe Wolke aufgestellt. 07.10.2021, 13.03 Uhr

Der Turbinenplatz als Treffpunkt in Zürich West soll ab Juli 2022 für Abkühlung sorgen. (Archivbild) Matthias Scharrer

Die Stadt Zürich will wegen der Klimaerwärmung für mehr Schatten und Kühlung sorgen. Auf dem Turbinenplatz im Kreis 5 wird sie eine Wolke testen. An Hitzetagen soll dort in rund sechs Metern Höhe ein feiner Wassernebel für eine kleinräumige Kühlung sorgen, wie Stadtrat Richard Wolff (AL) am Donnerstag ankündigte. Das Projekt startet im Juli 2022 und soll bis 2024 laufen und ausgewertet werden.