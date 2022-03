Kirche «Pray at Sunday»: Der Churer Bischof Joseph Bonnemain besucht am Sonntag Dietikon In der Dietiker Kirche St. Josef findet seit Januar 2019 das «Pray at Sunday» statt. Für kommenden Sonntag konnten die Organisatoren den Churer ­Bischof Joseph Bonnemain ­gewinnen, der 36 Jahre lang Leiter der katholischen Seelsorge des Spitals Limmattal war. 16.03.2022, 14.39 Uhr

Joseph Maria Bonnemain, Katholischer Bischof des Bistums Chur, spricht anlässlich des Gottesdienstes zur Einweihung der ökumenischen Spitalkapelle des Spital Limmattal in Schlieren. Henry Muchenberger

Seit Januar 2019 findet in Dietikon in der Kirche St. Josef das «Pray at Sunday» statt. Es handelt sich dabei um ein Projekt der katholischen Pfarrei St. Agatha und St. Josef Dietikon und der 1987 in Wien gegründeten Loretto-Gemeinschaft.