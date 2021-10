Killwangen: Der Flipperclub «Silverball» öffnet seine Tore

Killwangen Ein Club im 50er-Jahre Stil: Hier geben sich alle Retro-Fans die silberne Kugel In Killwangen hat der Flipperclub «Silverball» seine Tore geöffnet. Auf Besucherinnen und Besucher wartet jede Menge Nostalgie. Robin Schwarz 14.10.2021, 12.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An den Flipperkästen im neuen «Silverball» werden die Kindheitserinnerungen von jedem und jeder geweckt. Robin Schwarz Rund ein Dutzend Klipperkästen bekommt man hier geboten. Robin Schwarz Die Spielhöhe für alle Nostalgiker hat sich in der ehemaligen Halle der Nordfisch AG einquartiert. Robin Schwarz Bei dem Anblick der Bar im American-Diner-Stil der 50er-Jahre gehen allen Retro-Fans die Herzen auf.

Robin Schwarz Am beliebtesten sind die Flipperkästen, die man als Kind schon gekannt habe. Hier zum Beispiel mit dem Motiv der Sopranos. Robin Schwarz Der Unterhalt der Kästen kann extrem teuer werden – insbesondere wenn es kaum mehr Ersatzteile gibt. Robin Schwarz Nachhaltigkeit war früher noch kein Thema: Die blickenden Kästen sind wahre Stromfresser. Robin Schwarz

Eine chaotische Geräuschkulisse aus Gebimmel und Geläut, ein Gewimmel von Leuten, die an der Bar im American-Diner-Stil der 50er-Jahre an einem Bier nippen und Hotdogs futtern, an einem der Dutzenden Flipperkästen fachsimpeln oder hoch konzentriert die silberne Kugel über die Spielpiste jagen – das ist die Eröffnungsparty des neuen Flipperclubs Silverball in Killwangen.

Freunde des Retro-Hobbys haben am letzten Samstag ihre neue Spielhöhle in den ehemaligen Hallen der Nordfisch AG an der Würenloserstrasse eingeweiht. Der Traditionsbetrieb, der früher jährlich tonnenweise Fisch räucherte, musste Anfang 2020 schliessen.

An den Flipperkästen werden Kindheitserinnerungen wach

Vereinspräsident Daniel Köchli, der selber beruflich mit Spielautomaten arbeitet, führt stolz durch das neue Lokal. In mühevoller Arbeit habe man manchmal bis spätabends am Flipperclub gewerkt, erzählt er. Das sieht man. Der Club ist liebevoll und mit einer Menge Nostalgie eingerichtet: Alte Neonanzeigen und Kaugummiautomaten, Coca-Cola-Schilder, ein CRT-Fernseher, eine Old-School-Jukebox – alles, was das Retro-Herz begehrt.

Und natürlich: die Flipperkästen aus diversen Jahrzehnten. «Ich selber kann nicht gut flippern», sagt Daniel Köchli, aber die Technik mache ihm Freude, die Farben, die Lichter.

«Es ist ganz klar ein nostalgisches Hobby»,

Der Flipperkasten «Medieval Madness» ist einer der Beliebtesten im neuen Club. Robin Schwarz

sagt einer der Besucher, der gerade am Flipperkasten «Medieval Madness» spielt – einer der beliebtesten Flipperkästen überhaupt. Er kostet ungefähr 16000 Franken. «Die Kästen müssen schon ein bisschen Patina haben.» Was den Beliebtheitsgrad der Kästen ausmache, könne er auch nicht so genau sagen, aber «gute Kästen haben einen Flow». Sicher spielen auch die Motive eine Rolle, im Grunde seien jene Flipperkästen beliebt, die man früher als Kind oder Teenager schon gekannt habe.

Trotz hoher Kosten ein gelungener Auftakt

Immer wieder kommen Leute auf Daniel Köchli zu und gratulieren ihm zum gelungenen Auftakt. Insbesondere, dass er so etwas während der Coronakrise aufziehe, sei bewundernswert. Tatsächlich ist so ein Flipperclub ein nicht ganz so simples Unterfangen, wie Köchli aus eigener Erfahrung weiss. Er hatte bereits einmal einen Flipperclub in Wallisellen betrieben. Der Unterhalt der Kästen sei teuer, schliesslich habe man es hier mit Mechanik zu tun, mit Stahlkugeln, die durch einen Kasten geschossen werden. Die Geräte seien schon fehleranfällig und manche Teile zur Reparatur nicht oder kaum mehr erhältlich.

Aber auch eine Menge Strom fressen die Kästen, die fast alle aus Zeiten stammen, in denen Nachhaltigkeit noch kein grosses Thema war. Darum verlangt der Flipperclub einen Mitgliederbeitrag von 150 Franken pro Jahr – und an jedem der rund drei Spielabende im Monat müssen die Besucherinnen und Besucher Spielmünz mitbringen, in der Regel einen Franken pro Kasten.

Am Flipperclub verdient aber niemand etwas, im Gegenteil. Selbst die Leute hinter der Bar arbeiten gratis und franko. Eben für ein aussterbendes, kulturelles Erbe, das anders kaum erhalten bleiben dürfte. Dafür braucht es viel Leidenschaft. Und Gleichgesinnte natürlich.