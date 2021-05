Bezirksgericht Andelfingen Kiesbank als Parkplatz missbraucht – Bootsbesitzer muss 1100 Franken zahlen Ein Weinländer machte sein Boot illegal am Rhein-Ufer fest. Ein zufällig geschossenes Foto in der Zeitung, auf dem sein Boot zu sehen ist, brachte ihm schliesslich eine Busse ein. Nun wehrte er sich vor dem Bezirksgericht Andelfingen erfolglos gegen die Strafe. Markus Brupbacher 14.05.2021, 15.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ellikon am Rhein: Liegeplätze für Boote sind am Rhein Mangelware. Archivbild: Madeleine Schoder

Der Sommer 2018 war heiss und trocken, die Pegelstände der Gewässer sanken. Und weil es auch im Herbst nicht regnete, führte der Rhein im Oktober noch weniger Wasser als im Hitzesommer. So fiel etwa bei Ellikon am Rhein der kiesige Flussgrund bis weit hinaus trocken. Um diese Trockenheit zu illustrieren, machte ein Fotograf der Zeitung «Der Landbote» ein Bild mit einem Boot im Vordergrund, das damals zufällig im Kies lag und am Ufer festgemacht war.

Und um dieses Boot ging es am letzten Mittwoch vor dem Bezirksgericht Andelfingen, da es dort am Rheinufer nicht hätte liegen dürfen. Daher hatte der Bootsbesitzer vom Statthalteramt des Bezirks Andelfingen einen Strafbefehl erhalten wegen Übertretung des Bundesgesetzes über die Binnenschifffahrt. Er hätte eine Busse von 200 Franken und Gebühren von 250 Franken bezahlen sollen, was der Weinländer aber nicht akzeptierte – daher also die Gerichtsverhandlung.

Seit Jahren gewusst, dass er keinen legalen Platz hat

Der Beschuldigte soll sein Boot von August bis Oktober 2018 ausserhalb eines bewilligten Liegeplatzes am Rheinufer festgemacht haben. Das erwähnte Foto in der Zeitung soll die Anzeige bei der Polizei zur Folge gehabt haben. Er habe gedacht, sagte er dem Einzelrichter, der Uferbereich mit der Kiesbank gehöre zum Land eines Restaurants in der Nähe. Und dessen Pächter habe ihm erlaubt, das Boot dort festzumachen.

Er habe, erzählte er weiter, das Boot jemandem 2014 abgekauft und dieser Person für den Liegeplatz 1200 Franken Miete pro Jahr bezahlt. Aber bald zeigte sich, dass dieser Platz nicht genau definiert war. Er habe sich um einen fixen, genau festgelegten Liegeplatz bemüht, auch am deutschen Rheinufer – vergeblich. Und dann kam 2016 ein Schreiben des Kantons mit dem sinngemässen Inhalt, dass das kein legaler Bootsplatz sei, was er da habe.

«Vetterliwirtschaft» und «so ein Theater»

«Ich war überrascht, sauer», sagte der Mann. Denn nebst ihm hätten folglich auch andere Personen illegale Liegeplätze in Ellikon. Er sprach von «Vetterliwirtschaft», während man mit ihm «so ein Theater macht». Und: Dem Vorbesitzer des Bootes habe er folglich Miete für einen nicht existierenden Liegeplatz bezahlt. Das habe er diesem nicht gesagt, doch bezahlt habe er nichts mehr.

Daher sei er mit seinem Boot ausgewichen. Er habe es mal da, mal dort festgemacht und dabei zu Beginn die 24-Stunden-Regel beachtet – höchstens so lange darf ein Boot ausserhalb eines bewilligten Liegeplatzes stationiert werden. Dann kam eben die Dürreperiode 2018, und er habe sein Boot an jenem Ort festgekettet, «wo es nicht stört und mit dem Einverständnis des Pächters».

An der Gerichtsverhandlung brachte der Mann sein zentrales Argument gegen den Strafbefehl vor: Das Binnenschifffahrtsgesetz gelte nicht an Land. Der Richter fragte nach, um sich zu vergewissern:

«Sie sagen, dass es keine Übertretung sei, weil das Boot während der Dürreperiode auf dem Kies lag und nicht im Wasser?»

«Richtig», antwortete der Beschuldigte.

Es gebe «null Grund für die Gerichtsverhandlung», sagte der Mann verärgert, sie sei «völlig daneben und absolut nicht verhältnismässig». Und: Die Zeitung «Der Landbote» habe es provoziert. Doch der Protest nützte nichts. Das Bezirksgericht Andelfingen bestätigte den Strafbefehl, erhöhte aber die Busse nicht, obschon dies aufgrund des Einkommens des Verurteilten möglich gewesen wäre. Die Folge für ihn: Statt anfänglich total 450 muss er nun insgesamt 1100 Franken bezahlen.

«Sie haben es gewusst, dass das nicht geht», sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. So habe der Kanton dem Bootsbesitzer bereits 2016 mitgeteilt, dass er keinen bewilligten Liegeplatz habe. Und da er anfänglich die 24-Stunden-Regel befolgt habe, habe er ja selber gezeigt, dass er keinen solchen Platz besass. Auch klar sei, dass der Uferbereich, wo er das Boot festgemacht habe, zum Fluss gehöre, ebenso das trockengefallene Flussbett.

Zum Schluss konterte der Richter dem Vorwurf der Unverhältnismässigkeit: «Mir erscheint Ihr Vorgehen etwas unverhältnismässig, so haben Sie in einem relativ klaren Fall das Gericht bemüht.» Das sei sein Recht, aber: «Die Übung wird für Sie immer teurer.»