Unbekannter setzt Katze auf Hochsitz in Kyburg au

Unbekannter setzt Katze auf Hochsitz in Kyburg aus – in einer Stofftasche

Eine seit Oktober 2022 vermisste Katze ist auf einem Hochsitz in Kyburg gefunden worden. Wie die Stadtpolizei Illnau-Effretikon am Mittwoch mitteilte, muss eine unbekannte Person sie dort in einer geschlossenen Stofftasche deponiert haben.