Kantonsratswahlen «Es darf niemand fehlen»: Die Klimaallianz verfügt nur noch über eine hauchdünne Mehrheit Bei den Zürcher Kantonsratswahlen verlieren vor allem die Grünen. Am stärksten zulegen konnte die Mitte. Das wird Auswirkungen auf den Ratsbetrieb haben. Sven Hoti Jetzt kommentieren 12.02.2023, 23.13 Uhr

Neu trifft sich der Kantonsrat in der Bullingerkirche. Jetzt ist klar, wer bis 2027 auf den 180 Sitzen Platz nimmt. Bild: Severin Bigler

Es war ein Wahlsonntag mit vielen Hochs und Tiefs. Zuerst sah es so aus, als ob die SP zusammen mit den Grünen zur grossen Verliererin der Kantonsratswahl werden könnte. Dann legte die SP auf einmal wieder zu. Gleichzeitig war zeitweise sogar die Mehrheit der Klimaallianz bestehend aus AL, SP, Grünen, GLP und EVP bedroht; die Bürgerlichen waren mit einem Sitz im Vorsprung.

Letztlich bleibt die Zusammensetzung im Kantonsrat im Kern aber dieselbe: Die Klimaallianz bildet eine, wenn auch hauchdünne, Mehrheit. Mitte, FDP, EDU und SVP kommen auf insgesamt 89, AL, SP, Grüne, GLP und EVP auf 91 Sitze im 180-köpfigen Parlament. Mehr denn je heisst es nun sowohl für Links als auch für Rechts: Jede Stimme zählt, Absenzen sind unerwünscht.

Bürgerliche gewinnen, Linke verlieren drei Sitze

Die Bürgerlichen gewinnen insgesamt drei Sitze dazu, wobei die Mitte am erfolgreichsten abschneidet. Sie erhöht ihre Sitzzahl um drei und verfügt nun über elf Sitze im Kantonsrat. Die SVP gewinnt einen Sitz dazu und steht nun bei 46 Sitzen. Die FDP kann ihre 29 Sitze halten. Die EDU verliert einen Sitz und verfügt nun noch über drei Sitze im Parlament.

Die Klimaallianz wiederum büsst unter dem Strich drei Sitze ein. Die grössten Verluste im Vergleich zu den letzten Kantonsratswahlen im Jahr 2019 müssen die Grünen hinnehmen. Sie haben neu noch 19 Sitze und damit drei weniger. Die EVP und die AL verlieren je einen Sitz; die EVP hat nun noch sieben Sitze und die AL deren fünf. Damit kann die AL ganz knapp ihre Fraktionsstärke halten.

Bei den links-grünen Parteien schneidet einzig die SP erfolgreich ab, die ihre Sitzzahl um eins auf 36 erhöhen kann. Die GLP gewinnt ebenfalls einen Sitz dazu und hat nun 24 Sitze im Kantonsrat inne. Die Wahlbeteiligung lag über den ganzen Kanton gesehen bei rund 34,9 Prozent. Am höchsten war sie in den Stadtzürcher Stadtkreisen 7 und 8 (46,5 Prozent) sowie 6 und 10 (45,6 Prozent), am tiefsten in den Wahlkreisen Dielsdorf (28,3 Prozent) und Dietikon (28,6 Prozent).

«Natürlich können wir deswegen nicht jubeln»

Die grösste Verliererin des Wahlsonntags sind, auch wenn sie dies im Gespräch gerne abstreiten, die Grünen. Während sie bei den letzten Wahlen 2019 von der grünen Welle profitierten und sagenhafte neun Sitze dazugewannen, verlieren sie nun wieder deren drei. Die grüne Welle – sie scheint sicherheitspolitischen Themen Platz gemacht zu haben. Nicht mehr das Klima dominiert die Schlagzeilen, sondern die unsichere weltpolitische Lage. Stichwort: Ukraine-Krieg.

Selma L'Orange Seigo, Präsidentin der Grünen Kanton Zürich mit Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli nach der Verkündung der Wahlergebnisse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Man habe noch immer mehr Sitze als vor 2019, betonen Vertreterinnen und Vertreter der Grünen. Zwei Drittel des damaligen Wähleranteils habe man halten können, sagt denn auch Selma L’Orange Seigo, Co-Präsidentin der Grünen Kanton Zürich. Zudem, und das macht den Grünen besonders Freude, ist ihr Regierungsrat Martin Neukom mit dem viertbesten Ergebnis im Amt bestätigt worden. «Wir ziehen eine positive Bilanz nach dem heutigen Wahlsonntag», sagt deshalb L’Orange. Das Ziel von einem Wähleranteil von zehn Prozent habe man erreicht.

Gleichzeitig aber hat keine Partei im Kantonsrat mehr Sitze verloren als die Grünen. Die Co-Präsidentin gesteht: «Natürlich können wir deswegen nicht jubeln.» Die Gründe dahinter müsse man erst noch eruieren. «Sicher ist: Die Leute wählen in Krisenzeiten eher konservativ.» Der Ukraine-Krieg habe die Themenlage verändert. Dass das Klimathema in den Augen der Wählerinnen und Wähler irrelevant geworden ist, glaubt L’Orange nicht. So zeige etwa das aktuelle Sorgenbarometer, aber auch die klare Wiederwahl ihres Regierungsrats Neukom, dass dem nicht so sei.

Nicola Forster, Co-Präsident der GLP Kanton Zürich. Bild: Claudio Thoma

Unter den Erwartungen blieben auch die Grünliberalen. Zwar haben sie einen Sitz dazugewonnen, 2019 hatten sie aber noch neun Sitze dazugewonnen. Umfragen sahen die GLP bei diesen Wahlen ausserdem als grosse Gewinnerin. Der Co-Präsident der Kantonalpartei ist dennoch zufrieden. Man habe das aussergewöhnliche Ergebnis von 2019 halten können, sagt Nicola Forster. «Das zeigt, dass die GLP keinem Trend folgt.» Als «gefährlich» erachtet Forster hingegen die Verluste der Klimaallianz. «Dadurch wird es im Rat bei Abstimmungen mehr Schwierigkeiten geben.»

«Es wird mehr Disziplin im Rat brauchen»

Lächelnde Gesichter gibt es bei der Mitte, der SVP und der SP. «Die Freude über den Zuwachs in der Kantonsratsfraktion ist riesig», schreibt Die Mitte Kanton Zürich in einem Communiqué. Dass die Mitte die Gewinnerin ist, wertet die Partei als Trend hin zu weniger Polarisierung. Die Mitte-Fraktion werde nun künftig in mehr Kommissionen mitwirken können und eine wichtige Partnerin für andere Fraktionen sein.

Martin Hübscher, SVP-Fraktionspräsident. Bild: Andrea Zahler

Die SVP freut sich, vor allem in den Agglomerationen und auf dem Land an Wähleranteil zugelegt zu haben. «Unsere Erwartungen wurde übertroffen», sagt SVP-Fraktionspräsident Martin Hübscher.

«Es hat sich bewährt, dass wir uns nicht von den Prognosen haben beirren lassen und unseren Themen treu geblieben sind», sagt SP-Co-Fraktionspräsidentin Sibylle Marti. Trotz nur hauchdünner Mehrheit der Klimaallianz ist sie optimistisch, bisherige Projekte zu Ende bringen zu können.

Die grosszügige Mehrheit der Klimaallianz existiert in der Legislatur 2023-2027 nicht mehr – das ist auch den Parteien klar. «Es wird mehr Disziplin im Rat brauchen», sagt SP-Frau Marti. Gleich sieht das auch die SVP. Hübscher sagt: «Es darf niemand ­fehlen.»

SP-Co-Fraktionspräsidentin Sibylle Marti im Gespräch mit Andreas Daurù, Co-Präsident der SP Kanton Zürich. Bild: Ennio Leanza/Keystone

