Zürcher Tourismus soll auf Nachhaltigkeit setzen

Übernahme Andermatt-Sedrun soll zur grössten alpinen Skidestination der Alpen werden

Die amerikanische Vail Resorts kauft sich mit einer Mehrheitsbeteiligung bei Andermatt-Sedrun Sport von Samih Sawiris ein. Im Hotel The Chedi in Andermatt äussern sich Vertreter von Andermatt Swiss Alps und dem weltweit führenden Skigebietsbetreiber über Hintergründe der 55-Prozent-Beteiligung an der Andermatt-Sedrun Sport AG.