Kanton Zürich: Polizeischule nur noch mit Schweizer Pass

Kantonsrat Zürich Ausbildung an der Polizeischule ist künftig von Anfang an nur mit Schweizer Pass möglich Im Kanton Zürich kann nur mit Schweizer Pass eine Ausbildung an der Polizeischule begonnen werden. Dies wurde nun vom Kantonsrat entschieden. 06.12.2021, 10.26 Uhr

Bisher konnte man in Winterthur die Polizeischule auch mit einer C-Bewilligung besuchen. (Symbolbild) Reto Martin

Wer im Kanton Zürich Polizist oder Polizistin werden will, muss schon bei Beginn der Ausbildung eingebürgert sein. Dies hat der Kantonsrat am Montag in erster Lesung entschieden. Damit übersteuert das Parlament die Städte Zürich und Winterthur.