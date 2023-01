Kantonsrat Zürcher Gemeinden sollen Sozialhilfe gemeinsam finanzieren 40 Prozent der Sozialhilfekosten sollen künftig von allen Zürcher Gemeinden gemeinsam getragen werden. Der Kantonsrat hat einen entsprechenden Vorstoss vorläufig unterstützt. Er kommt damit auf ein altes Anliegen aus Dietikon zurück. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 16.01.2023, 17.03 Uhr

Städte wie Zürich, Winterthur und Dietikon tragen einen überdurchschnittlich hohen Anteil der Sozialhilfekosten. Keystone

Gut eine halbe Milliarde Franken geben die Gemeinden im Kanton Zürich jährlich für die wirtschaftliche Sozialhilfe aus. Die Kosten sind dabei sehr unterschiedlich verteilt: In den grösseren Städten gibt es nicht nur am meisten Fälle, auch prozentual ist die Sozialhilfequote dort besonders hoch. So hat die Stadt Zürich gemäss den neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik 4,3 Prozent Sozialhilfeempfänger, in Winterthur sind es 5,5 Prozent und in Dietikon 4,6 Prozent.