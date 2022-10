Strom Kantonsrat will Energiekonzern Axpo umbauen: Mehr Staat statt Markt ist nun das Ziel Eine Allianz aus SVP und SP will das Ruder beim staatlichen Energiekonzern Axpo herumreissen: Die Stromversorgung der Eignerkantone soll im Zentrum stehen. Und: Regierungsräte sollen wieder Einsitz im Axpo-Verwaltungsrat nehmen – schon ab Anfang 2023. Matthias Scharrer 31.10.2022, 17.20 Uhr

Axpo-Staumauer am Limmernsee im Kanton Glarus: Rosmarie Joss (SP, Dietikon) hofft auf neue Anreize für Investitionen in erneuerbare Energie. Keystone

Der bundesrätliche Rettungsschirm von vier Milliarden Franken für den Energiekonzern Axpo hat Folgen – womöglich bis zu den Steckdosen in Privathaushalten. Nach Jahren, in denen die teilweise Strommarktliberalisierung prägend war, ist nun wieder mehr Staat angesagt. So sieht es zumindest die Mehrheit im Zürcher Kantonsrat.

Und das hat Gewicht. Schliesslich ist der Kanton Zürich zusammen mit seinen Elektrizitätswerken (EKZ) Hauptaktionär der Axpo, die er zu gut 36 Prozent besitzt. Mit drei Postulaten, die am Montag im Kantonsrat Mehrheiten fanden, will eine Allianz unter Führung von SP und SVP das Ruder bei der Axpo herumreissen. Gelingt dies, wären auch die Axpo-Miteigentümerkantone Aargau, St.Gallen, Thurgau, Zug, Schaffhausen, Glarus sowie beide Appenzell davon betroffen.

So verlangt eines der drei Postulate, eingereicht von Sandra Bossert (SVP, Wädenswil), dass der inländisch produzierte Axpo-Strom direkt für die Versorgung der breiten Bevölkerung in den Axpo-Eignerkantonen verkauft wird, und zwar zum Selbstkostenpreis.

Ein neues Geschäftsmodell für die Axpo

Am breitesten war die Unterstützung jedoch für ein von Erstunterzeichnerin Rosmarie Joss (SP, Dietikon) eingereichtes Postulat. Joss fordert darin: «Der Verwaltungsrat der EKZ wird eingeladen, aufzuzeigen, wie die EKZ zeitnah die inländische und primär erneuerbare, von der Axpo produzierte Elektrizität direkt für die Versorgung der gebundenen Endverbraucher einsetzen können.»

Hintergrund: Heute produziert Axpo Strom, hauptsächlich mit Atom- und Wasserkraftwerken, und verkauft ihn an der Börse. Dort kauft EKZ dann ein, um den Strom an die Endverbraucher zu verteilen. Der Handel an der Börse findet zumeist mit Termingeschäften rund zwei Jahre im Voraus statt. Dabei muss Axpo jeweils Preisschwankungen absichern. In der aktuellen Lage mit stark steigenden Energiepreisen wegen des Ukraine-Kriegs führte dies zu Liquiditätsengpässen. Daher spannte der Bund seinen Rettungsschirm auf.

Würde die Axpo den Strom zum Selbstkostenpreis direkt an EKZ abgeben, hätte dies laut Joss Vorteile für alle Beteiligten: Axpo könnte einen grossen Teil der Stromproduktion risikofrei verkaufen und bräuchte künftig keine Rettungsschirme mehr. EKZ-Kunden hätten stabile Strompreise. Allerdings könnten diese unter Umständen auch mal über den Marktpreisen liegen. Dafür gäbe es Anreize, wieder vermehrt in erneuerbare inländische Energie, etwa Wasserkraft, zu investieren.

Regierungsräte sollen wieder in den Axpo-Verwaltungsrat

Das dritte nun vom Kantonsrat gutgeheissene Postulat der Axpo-Allianz zielt darauf ab, dass künftig wie bis 2017 üblich wieder Regierungsräte Einsitz im Axpo-Verwaltungsrat nehmen. Und zwar möglichst schon ab der Anfang 2023 anstehenden Neuwahl des Verwaltungsrats.

Mit den Stimmen von SP, SVP, Mitte, EVP, AL und teils den Grünen fanden diese Forderungen klare Mehrheiten. Dagegen wehrten sich FDP und GLP. «Politiker sind nicht die besseren Unternehmer», sagte Beat Habegger (FDP, Zürich). Und: «Stromprotektionismus schadet der Wettbewerbsfähigkeit des Landes.»

Forderungen sind nicht ohne weiteres erfüllbar

Der Zürcher Regierungsrat hat nun ein Jahr Zeit, Berichte zu den drei Vorstössen vorzulegen. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) wies darauf hin, dass sich die Forderungen nicht ohne weiteres erfüllen liessen. So gelte es, das Kartellrecht, das Submissionsrecht und das Stromversorgungsgesetz des Bundes zu berücksichtigen. Auch herrsche punkto Atomstrom innerhalb der kantonsrätlichen Axpo-Allianz keineswegs Einigkeit über die Energiepolitik der Zukunft.