Kantonsrat Regierung prüft Flüsterbeläge anstelle von Tempo 30 Bei Lärmsanierungen deutet sich ein Umdenken an: Weil die EVP aus der Klimaallianz ausscherte, gab es im Kantonsrat eine Mehrheit, die verlangt, dass der Regierungsrat Flüsterbeläge statt Temporeduktionen ins Auge fasst. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 20.06.2022, 18.35 Uhr

Im Aargau (im Bild: Thalheim) sind Flüsterbeläge seit einigen Jahren üblich. Claudia Meier

Tempo 30 ist eine gängige Massnahme bei Lärmsanierungen. Wegweisend war ein Bundesgerichtsurteil, wonach Verkehrslärm an der Quelle zu bekämpfen ist. Beschwerden gegen Temporeduktionen blieben danach oft chancenlos. Nun deutet sich ein Umdenken an: Nachdem die Stadt Zürich bei Lärmsanierungen teils auch auf sogenannte Flüsterbeläge setzt, klärt jetzt der Regierungsrat ab, welche Staatsstrassen statt mit Temporeduktionen durch lärmschluckende Strassenbeläge lärmsaniert werden könnten. Ein entsprechendes Postulat hat der Kantonsrat am Montag knapp gutgeheissen.