Kantonsrat Kantonsapotheke soll verkauft werden – der Preis ist noch offen Der Kantonsrat stellt sich hinter die Verkaufspläne der Regierung, nimmt aber einige Anpassungen vor. Künftiger Haupteigner der Kantonsapotheke soll das Universitätsspital Zürich werden. Matthias Scharrer 26.09.2022, 19.20 Uhr

In der Coronapandemie zeigte sich, wie wichtig eine Kantonsapotheke sein kann. Bild: Severin Bigler

Der Verkauf der Zürcher Kantonsapotheke (KAZ) an das Universitätsspital Zürich (USZ) wird konkreter. Im Kantonsrat sprachen sich am Montag im Grundsatz alle Parteien dafür aus. Noch offen ist der Verkaufspreis. Er dürfte in zweistelliger Millionenhöhe liegen. Und: Um das Geschäft zu ermöglichen, dürfte der Kanton auf eine Summe in Millionenhöhe verzichten. Der Preis wird erst festgelegt, wenn die Rahmenbedingungen für die KAZ definiert sind, um die sich die Debatte im Kantonsrat drehte.