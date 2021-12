Kantonsrat Erstmals seit 18 Jahren sinkt der Steuerfuss im Kanton Zürich Für Umweltschutz mit der Ratslinken, für eine sparsame Bildungspolitik mit der Rechten: So mischten die Grünliberalen in der Budgetdebatte den Kantonsrat auf – und verhalfen zusammen mit SVP, FDP und der Mitte einer Steuersenkung zum Durchbruch. Matthias Scharrer 14.12.2021, 20.24 Uhr

Jetzt ist es amtlich: Der Steuerfuss im Kanton Zürich sinkt von 100 auf 99 Prozent. Bild: Keystone

Der Zürcher Kantonsrat hat das Budget 2022 gegen die Stimmen von SP, Grünen und AL besiegelt. Am Dienstagabend beschloss er, den Steuerfuss von 100 auf 99 Prozent zu senken. Dadurch entgehen dem Kanton pro Jahr 64 Millionen Franken. Um dies zu ermöglichen, hatte die Steuersenkungsallianz aus SVP, FDP, Mitte und GLP eine pauschale Budgetkürzung um 70 Millionen Franken durchgesetzt. So sinkt nun erstmals seit 18 Jahren der kantonale Steuerfuss. Das Gesamtbudget des Kantons Zürich für 2022 umfasst gut 17 Milliarden Franken bei einem budgetierten Defizit von 298 Millionen.

Die Ratslinke lehnte die Steuersenkung ab. «Wir müssen damit rechnen, dass wir auch in den nächsten Jahren die Auswirkungen der Coronapandemie spüren», warnte Hannah Pfalzgraf (SP, Mettmenstetten). Und fügte an: «Tiefe und mittlere Einkommen profitieren kaum von der Steuersenkung.» Im Mittel würden Alleinstehende dadurch 14 Franken und Ehepaare 31 Franken pro Jahr sparen. Die Steuersenkung komme primär den Reichen zugute. Und sie schwäche den Klimaschutz. Die Folgen der Steuersenkung seien Sparübungen, sagte Markus Schaaf (EVP, Zell).

Die Bürgerlichen konterten: Dank des absehbaren Plus in der Staatsrechnung 2021 infolge hoher Gewinnausschüttungen von National- und Kantonalbank sei es nun an der Zeit, die Steuern zu senken, sagte Jürg Sulser (SVP, Otelfingen). Das stärke den Standort Zürich und schaffe Arbeitsplätze. Ähnlich äusserte sich Christian Schucan (FDP, Uetikon am See). «Umliegende Kantone senken die Steuern um bis zu sieben Prozent», betonte er. Dem Kanton Zürich gehe es finanziell gut, doppelten Ronald Alder (GLP, Ottenbach) und Farid Zeroual (Mitte, Adliswil) nach. Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) sprach am Ende der Debatte von einem soliden Budget: «Ich glaube, man kann damit die staatlichen Aufgaben wahrnehmen.»

Das Wechselspiel der GLP

Zunächst war es am Dienstag um Umweltpolitik gegangen. Drei Stellen für die neue kantonale Fachstelle Klimaschutz standen zur Debatte. Kostenpunkt: 450'000 Franken. «Die Arbeiten in diesem Bereich müssen vorangetrieben werden, um die Klimaziele zu erreichen», sagte Markus Bärtschiger (SP, Schlieren). FDP, SVP und Mitte waren dagegen. Doch die Ökoallianz aus SP, Grünen, GLP, AL und EVP bewilligte die Stellen.

Dann wechselte die GLP die Seiten: Beim Ruf nach weniger Büroarbeitsfläche pro vom Kanton angestellter Person verhalf sie FDP und SVP zur Mehrheit. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) erklärte, er sei offen für das Anliegen. Dieses sei angesichts der Zunahme von Homeoffice- und Teilzeitarbeit legitim – aber nur dann sinnvoll, wenn die Arbeitsqualität nicht darunter leide. Finanziell hat das Kantonsratsvotum vorerst keine Folgen, da es sich um das neue Instrument einer Finanzmotion handelt. Diese muss der Regierungsrat nun innert sechs Monaten mit einer Vorlage aufgreifen – ausser er beantragt erfolgreich eine Verlängerung der Frist.

Beim nächsten Antrag spielte wieder die Ökoallianz: Linksgrün forderte, dass der kantonale Natur- und Heimatschutzfonds nächstes Jahr besser ausgeschöpft wird, sodass 2,8 statt 1,7 Millionen verwendet werden. GLP, Grüne, SP, AL und EVP obsiegten.

Schulbeurteilungsfachstelle unter Druck

Danach ging es um Bildung – und die GLP stimmte nun erneut mit SVP und FDP. Diese appellierten per Finanzmotion an den Regierungsrat, den Aufwand der kantonalen Fachstelle für Schulbeurteilung zu vermindern. Die GLP unterstützte das Anliegen mit dem Argument, die Schulpflegen seien näher dran als die kantonale Fachstelle. Die SP hielt dagegen: Der Kantonsrat sei dafür nicht zuständig. Zudem brauche es eine professionelle Beurteilung der Schulqualität. Karin Fehr (Grüne, Uster) kündigte an, die Grünen würden das Referendum ergreifen, sollte sich die Abschaffung der Fachstelle abzeichnen. Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) betonte, die Fachstelle für Schulbeurteilung habe ihr Vorgehen bereits «verschlankt». Der Vorstoss sei daher abzulehnen. Doch da FDP, SVP und GLP zusammenhielten, muss der Regierungsrat nun eine Vorlage dazu erarbeiten, über die dann wieder der Kantonsrat befindet.

Der finanziell gewichtigste Antrag zur Bildung betraf die Universität Zürich: Die SP forderte 13 Millionen Franken, um das wegen der Coronakrise bei der Universität Zürich entstandene Defizit aus dem Jahr 2020 auszubügeln. Rochus Burtscher (SVP, Dietikon) sprach sich im Namen der Mehrheit dagegen aus. SVP, FDP, GLP und Mitte lehnten den SP-Antrag ab.

Die Mehrheit aus GLP, FDP und SVP sprach sich mit Finanzmotionen ferner für Kostenreduktionen beim Zürcher Lehrmittelverlag, bei der Zürcher Hochschule der Künste und bei der Pädagogischen Hochschule aus. Ebenso lehnte sie höhere Ausgaben für die Berufsberatungen junger Menschen ab.

Sodann forderte die GLP, im kantonalen Finanz- und Entwicklungsplan für die Jahre 2022 bis 2025 insgesamt 100 Millionen Franken mehr für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu reservieren. Damit sollten kantonsweit bezahlbare Kinderbetreuungsplätze entstehen. Dafür werde später eine Steuererhöhung nötig, sagte Christa Stünzi (GLP, Horgen). Die Ratslinke lehnte den Antrag ab, da es ein Scheinantrag sei. Schliesslich fehle noch die gesetzliche Grundlage. «Die Regierung könnte das Geld also gar nicht ausgeben», sagte Monika Wicki (SP, Zürich). SVP, Mitte und FDP stimmten dem GLP-Antrag zu, «um ein Zeichen zu setzen», wie Marc Bourgeois (FDP, Zürich) sagte. «Wir werden Sie daran erinnern, wenn es gilt, die gesetzliche Grundlage zu schaffen», entgegnete Karin Fehr (Grüne, Uster).