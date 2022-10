Kantonsrat Abwärme von Datencentern soll nicht mehr verpuffen dürfen Noch verpufft ein Grossteil der Abwärme von Datencentern. Künftig soll sie genutzt werden müssen, fordert der Zürcher Kantonsrat. Matthias Scharrer 31.10.2022, 17.39 Uhr

Betreiber von Rechenzentren sollen verpflichtet werden, die dort entstehende Abwärme zu nutzen. Bild: Keystone

Der Zürcher Kantonsrat macht Dampf in der Klimapolitik. Mit 139:28 Stimmen sprach das Parlament sich am Montag dafür aus, Betreibergesellschaften von Datencentern zu verpflichten, ihre Abwärme nicht mehr an die Luft abzugeben, sondern zu nutzen.

In erster Linie solle dies über regionale Heizverbunde geschehen. Wo diese nicht vorhanden seien, wären sie zu gründen oder die Abwärme anderweitig zu nutzen. Zudem verlangt das Postulat aus den Reihen von GLP, SP und EVP eine kantonale Fachstelle Synergie und Wärmeenergie.

Markus Bärtschiger (SP, Schlieren) wies darauf hin, dass die digitale Infrastruktur in der Schweiz etwa gleich viel Energie verbrauche wie die SBB. Ein Grossteil davon falle in Form von Abwärme an. Es lohne sich, diese zu nutzen.

Lediglich die FDP stimmte dagegen

Gegen das Postulat stimmte einzig die FDP. Es handle sich um einen Frontalangriff gegen Datencenter und deren Betreiber, darunter Banken und Versicherungen, sagte Alex Gantner (FDP, Maur). Neue Branchen und Geschäftsmodelle würden dadurch verhindert. Michael Zeugin (GLP, Winterthur) konterte: «Wir wollen diese Branchen voranbringen.»