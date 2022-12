Kantonsfinanzen Bürgerliche Mehrheit streicht pauschal 337 Millionen Franken aus dem Budget des Kantons Zürich – auch bei Löhnen Durch eine Pauschalkürzung von 337 Millionen Franken will der Zürcher Kantonsrat das mit dem Kantonsbudget 2023 drohende Defizit verringern. Betroffen sind auch die Löhne der kantonalen Angestellten. Matthias Scharrer Aktualisiert 12.12.2022, 17.57 Uhr

Ein Hauptstreitpunkt in der Budgetdebatte ist der Teuerungsausgleich fürs Zürcher Kantonspersonal. Keystone

Fürs kommende Jahr rechnete der Zürcher Regierungsrat mit einem Defizit von 568 Millionen Franken. Hauptgründe dafür, dass beim Kanton nach gewinnbringenden letzten Jahren nun rote Zahlen drohen, sind zum einen voraussichtlich fehlende Gewinnausschüttungen der Nationalbank. Zum anderen plante der Regierungsrat bei den Löhnen des Kantonspersonals 4,3 Prozent Teuerungsausgleich und individuelle Lohnerhöhungen ein. Doch nun muss er nochmals über die Bücher. Denn in der mehrtägigen Budgetdebatte, die am Montag begonnen hat, setzte sich das bürgerliche Lager gleich zu Beginn mit einem Sparantrag in Höhe von 337 Millionen Franken durch.