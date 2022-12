Kantons- und Regierungsratswahlen Das Zürcher Stimmvolk scheint jetzt Stabilität zu wollen Knapp zwei Monate vor den Wahlen im Kanton Zürich liegen die ersten Umfrageergebnisse vor. Demnach bliebe die Regierung personell unverändert. Im Kantonsrat gäbe es nur kleine Verschiebungen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 21.12.2022, 15.20 Uhr

Gemäss der ersten Wahlumfrage dürfen die amtierenden Zürcher Regierungsratsmitglieder mit ihrer Wiederwahl rechnen, von links: Natalie Rickli (SVP), Silvia Steiner (Mitte), Mario Fehr (parteilos), Ernst Stocker (SVP), Carmen Walker Späh (FDP), Jacqueline Fehr (SP), Martin Neukom (Grüne). Bild: zvg

Die heisse Phase des Zürcher Wahlkampfs steht noch bevor, doch jetzt sind die ersten Umfrageergebnisse zu den kantonalen Wahlen da. Im Regierungsrat würden demnach alle Bisherigen wiedergewählt. Schlusslicht im bestätigten Siebenergremium wäre Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte), gefolgt von SP-Kandidatin Priska Seiler Graf.

Im Kantonsrat behielte gemäss der repräsentativen Umfrage, die das Forschungsinstitut GFS im Auftrag der NZZ durchführte, die Ökoallianz aus SP, GLP, Grünen, AL und EVP ihre 2019 errungene knappe Mehrheit.

Steiner käme laut Umfrage bei den Regierungsratswahlen auf 37 Prozent aller Stimmen. Das würde für die Wiederwahl reichen. Ihre erste Verfolgerin Priska Seiler Graf (SP) hätte 30 Prozent, Peter Grünenfelder (FDP) 29 Prozent und Benno Scherrer (GLP) 22 Prozent der Stimmen.

Der parteilose Mario Fehr liegt auf Platz 1

Die weiteren Regierungsratskandidierenden Anne-Claude Hensch (AL), Daniel Sommer (EVP) und Patrick Jetzer (Aufrecht) liegen abgeschlagen dahinter. Der parteilose Hans-Peter Amrein kommt in den von der NZZ veröffentlichten Umfrageergebnissen nicht vor. Er hatte seine Kandidatur erst Ende November bekannt gegeben, als die Umfrage schon lief.

Auf dem Spitzenplatz liegt der parteilose, aus der SP ausgetretene Sicherheitsdirektor Mario Fehr mit 59 Prozent der Stimmen, gefolgt von Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli und Finanzdirektor Ernst Stocker (beide SVP). Platz 4 nimmt Baudirektor Martin Neukom (Grüne) ein, vor Justiz- und Innenministerin Jacqueline Fehr (SP) und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP).

SP verliert am meisten Stimmen, GLP gewinnt am meisten

Bei den Kantonsratswahlen bliebe die SVP mit 24 Prozent aller Stimmen stärkste Partei – allerdings mit ihrem schwächsten Ergebnis seit 1995. Gegenüber 2019 verlöre sie 0,5 Prozentpunkte. Auch die SP als zweitstärkste Partei müsste Einbussen hinnehmen, und zwar am meisten von allen Parteien: Sie sänke um 1,2 Punkte auf 18,1 Prozent. Das wäre ihr schlechtestes Resultat seit 1987.

Stabil mit leichtem Zuwachs bliebe die FDP (16,1 Prozent), gefolgt von der GLP (14,3 Prozent). Die Grünliberalen würden damit 1,4 Prozentpunkte zulegen und wären die Wahlsieger im Kantonsrat. Die Grünen hingegen sänken von 11,9 auf 11,5 Prozent Wähleranteil.

Sechststärkste Partei bliebe die Mitte, mit leichtem Zuwachs auf 6,3 Prozent, gefolgt von der fast unveränderten EVP (4,1 Prozent), der leicht zulegenden AL (3,5 Prozent) und der leicht abnehmenden EDU (1,9 Prozent). Was die Umfrageergebnisse wert sind, zeigt sich am Wahlabend des 12. Februar.

