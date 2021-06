Kantonale Abstimmungen Zürich Bürgerliche zufrieden: «Volk ist weniger links als der Kantonsrat» Alle drei kantonalen Vorlagen sind im Sinne des Zürcher Regierungsrates entschieden worden: Dieser sprach deshalb von einem «guten Tag für die Regierung». Von den Parteien sind einzig SVP und FDP zufrieden. 13.06.2021, 16.04 Uhr

Das Nein zu den Volksinitiativen «Mehr Geld für Familien» und «Raus aus der Prämienfalle» sowie das Ja zum kantonalen Geldspiel-Gesetz bedeute unter anderem, dass das Volk nicht gewillt sei, Geld im Giesskannenprinzip zu verteilen, hielt Fehr fest. Symbolbild: Ennio Leanza/Keystone

Sowohl Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) als auch Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) zeigten sich über die Abstimmungsergebnisse erfreut, wie sie am Sonntagnachmittag an einem Medientermin sagten. Die Stimmbürger hätten grosses Vertrauen in die Regierung gezeigt, meinte Fehr.