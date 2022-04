Gegner fordern Verschärfung des Bürgerrechtsgesetzes

Kantonale Abstimmungen Gegner fordern Verschärfung des «zahnlosen» Bürgerrechtsgesetzes Das Nein-Komitee zum Bürgerrechtsgesetz fordert Verschärfungen bei den Einbürgerungsregeln und weibelt darum für ein Nein am 15. Mai. Ihrer Ansicht nach müssen die Anforderungen an die Aufenthaltsdauer, das Sprachniveau oder die Sicherheitsprüfung erhöht werden. 06.04.2022, 13.34 Uhr

Das Nein-Komitee plädiert für strengere Bestimmungen für die Einbürgerung. Ralph Ribi

Nicht in der Schweiz geborene Ausländerinnen und Ausländer sollen sich zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung mindestens vier statt zwei Jahre in der Gemeinde aufhalten, heisst es in einer Mitteilung des überparteilichen Komitees «Zahnloses Bürgerrechts-Gesetz Nein» vom Mittwoch. Dazu sollen die Sprachkenntnisse beim Sprechen dem Niveau B2 statt B1 und beim Schreiben dem Niveau B1 statt A2 entsprechen.