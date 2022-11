Kanton Zürich Wer bezahlt die Polizeieinsätze bei Aktionen der Klima-Kleber? Der Zürcher Regierungsrat sieht in den Aktionen der Klimaaktivistinnen und -aktivisten eine Gefahr für die Sicherheit. Stadt und Kanton sanktionieren sie auf ganz unterschiedliche Weise. Sven Hoti Jetzt kommentieren 25.11.2022, 17.45 Uhr

Lassen sich von Strafen nicht beeindrucken: die Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland, hier bei einer Blockade des Zürcher Utoquai am 14. Oktober. zvg

Anfang November starb in Berlin eine Velofahrerin nur wenige Tage nach einem schweren Verkehrsunfall. Der Vorfall sorgte über die deutsche Grenze hinaus für Schlagzeilen. Der Grund: Klimaaktivisten hatten sich an die Strasse «geklebt» und damit unter anderem ein spezielles Rettungsfahrzeug blockiert. Gemäss einem internen Vermerk der Berliner Feuerwehr war das Spezialfahrzeug für den Rettungseinsatz aber nicht nötig gewesen. Demnach sind die Aktivisten somit nicht schuld am Tod der 44-Jährigen.

Dennoch stellen sich Fragen zu solchen Blockade-Aktionen, wie sie auch im Kanton Zürich in den letzten Wochen schon mehrfach stattfanden. Die Kantonsräte Markus Schaaf (EVP, Zell) und Daniel Wäfler (SVP, Gossau) sowie Kantonsrätin Yvonne Bürgi (Mitte, Rüti) haben deshalb vor kurzem eine Anfrage beim Zürcher Regierungsrat eingereicht.

Konkret wollten sie vom Regierungsrat wissen, wer für die Arbeit der Einsatzkräfte bei solchen Aktionen aufkommen muss und wie es mit der Haftung aussieht, wenn verletzte Personen aufgrund einer Blockade weiteren Schaden nehmen.

Die Kapo würde den Einsatz in Rechnung stellen

In seiner kürzlich veröffentlichen Antwort hält der Regierungsrat fest, dass die Teilnahme an unbewilligten Kundgebungen, die bewusst Verkehrsblockaden bewirken, strafbar ist. Teilnehmende könnten sich der Nötigung, der Störung des öffentlichen Verkehrs, der Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, der Verletzung von Strassenverkehrsvorschriften oder weiterer Straftatbestände schuldig machen.

Die Polizei könne von den Verursachern des Polizeieinsatzes Kostenersatz verlangen, wenn diese vorsätzlich oder grobfahrlässig gehandelt haben. Die Kantonspolizei werde einen solchen künftig einfordern, heisst es in der Antwort des Regierungsrats. Eine Haftung gegenüber Dritten wiederum richte sich nach Privatrecht. Die Beweislast liege bei der oder dem Geschädigten.

Die Blockaden würden das Risiko, dass Einsatzkräfte nicht rechtzeitig an den Einsatzort gelangen, «erheblich erhöhen, was aus Sicht der Sicherheit inakzeptabel ist», heisst es in der Regierungsratsantwort. «Daran ändert auch eine vorgängige Information der Einsatzkräfte nichts.»

EVP-Kantonsrat und Fraktionspräsident Markus Schaaf. zvg

Markus Schaaf, Erstunterzeichner der Anfrage, zeigt sich zufrieden mit der Antwort des Regierungsrats. Einerseits, weil der Regierungsrat so schnell geantwortet habe. Andererseits schaffe dieser mit seiner Antwort nun Klarheit für die Arbeit der Einsatzkräfte. «Das Verhalten dieser Klimaaktivisten ist illegal und gefährlich. Deshalb sollen ihnen die damit verbundenen Aufwendungen in Rechnung gestellt werden.»

In der Stadt Zürich übernimmt der Steuerzahler

Aktivistinnen und Aktivisten von Renovate Switzerland hatten sich in den vergangenen Wochen an mehreren Orten an Strassen geklebt. Im Kanton Zürich ist es bisher drei Mal zu solchen Blockaden gekommen. Alle drei Aktionen fanden in der Stadt Zürich statt; betroffen waren am 8. Oktober die Hardbrücke, am 14. Oktober das Utoquai und am 19. Oktober die Ausfahrt der A3 beim Sihlhölzli.

Die Bewegung fordert eine rasche thermische Gebäudesanierung im ganzen Land, um so aus den fossilen Energien aussteigen zu können. Dazu soll der Bund vier Milliarden in die Ausbildung entsprechender Bauberufe investieren.

Blockade der Hardbrücke in Zürich am 8. Oktober. zvg

Durch ihre Klebe-Aktionen möchten die Aktivistinnen und Aktivisten auf ihr Anliegen aufmerksam machen. In der Bevölkerung sorgen sie damit allerdings auch immer wieder für Unmut. Manche Kritikerinnen und Kritiker möchten sie für die Polizeieinsätze zur Kasse bitten. Im Falle der drei Aktionen in der Stadt Zürich jedoch trägt die öffentliche Hand die Kosten. «Die Aktionen werden im polizeilichen Grundauftrag abgehandelt», sagt ein Sprecher der Stadtpolizei.

Nicht für den Polizeieinsatz, aber für die unbewilligte Kundgebung und die damit verbundene Strassenblockade könnten die Aktivistinnen und Aktivisten zur Kasse gebeten werden. Die Stadtpolizei hat über ein Dutzend Personen zur Anzeige gebracht. Es geht dabei etwa um die Störung des öffentlichen Verkehrs und Nötigung. Die Oberstaatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage, dass mehrere Verfahren im Zusammenhang mit den Aktionen hängig sind.

SVP-Initiative will klares Vorgehen bei Demos

Das unterschiedliche Vorgehen der Stadt und des Kantons Zürich ist auch schon in der Politik angekommen. Die kürzlich eingereichte Anti-Chaoten-Initiative der Jungen SVP Kanton Zürich verlangt, dass die Veranstalter von Kundgebungen für Polizeieinsätze und entstandene Schäden auf jeden Fall selber aufkommen müssen. Bis anhin stand im kantonalen Polizeigesetz lediglich ein «kann».

Jedes Polizeikorps kann somit vorgehen, wie es will. Wie die Antwort des Regierungsrats nun zeigt, ist der Fall für die Kantonspolizei in solchen Fällen klar: Die Aktivistinnen und Aktivisten müssten für den Einsatz aufkommen, würden solche Aktionen ausserhalb der Stadt Zürich durchgeführt. Käme die Initiative vors Volk und würde sie angenommen, so müsste auch die Stadt Zürich mitziehen.

Gegenüber der NZZ betonte eine Sprecherin von Renovate Switzerland, dass sie sich durch Strafen nicht von ihrem Anliegen abbringen lassen werden. «Solange unsere Forderungen nicht erfüllt werden, werden wir weiter auf die Strasse gehen und die Konsequenzen tragen. Es gibt keinen anderen Weg.»

Bislang wurden noch kein Krankenwagen gestört

Mit ihren Aktionen sorgen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten zwar für Stau und viel Frust bei den Betroffenen. Situationen wie die eingangs erwähnte in Berlin gab es in Zürich aber glücklicherweise noch nicht.

Für Schutz & Rettung Zürich hätten sie noch keine grösseren Probleme dargestellt, teilt Mediensprecher Urs Eberle auf Anfrage mit. «Bis anhin hat es keinen konkreten Fall gegeben, bei dem ein Einsatzfahrzeug verspätet angekommen oder jemand zu Schaden gekommen ist aufgrund solcher Aktionen.»

Gleichzeitig betont Eberle: «Jeder verursachte Stau und die damit verbundene Verzögerung – insbesondere, wenn Einsatzfahrzeuge nicht ausweichen können – kann gefährlich sein für eine Rettungsaktion.»

