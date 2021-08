Wegen Corona: Fallkosten der Zürcher Spitäler von 2020 steigen

Kanton Zürich Wegen Corona: Fallkosten der Zürcher Spitäler steigen Die durchschnittlichen Fallkosten der Zürcher Spitäler sind 2020 um drei Prozent auf 10’282 Franken gestiegen. Gleichzeitig ist das Total der stationären Fälle um fast vier Prozent gesunken. Diese Entwicklung der Kosten und der Leistungen ist vor allem auf die Bewältigung der Covid-19 Pandemie zurückzuführen.

Hans-Caspar Kellenberger 05.08.2021, 09.46 Uhr

Auch im Spital Limmattal stiegen die durchschnittlichen Fallkosten für 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Bild: Severin Bigler

Das Jahr 2020 ist durch höhere Fallkosten in den Zürcher Spitälern (+3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) gekennzeichnet. Die durchschnittlichen Fallkosten belaufen sich 2020 auf 10’282 Franken, schreibt der Kanton Zürich in einer Medienmitteilung.

Zum einen sei dies auf die kostenintensiven Schutzmassnahmen bei Patientinnen und Patienten zurückzuführen. Zum anderen mussten die Fixkosten auf weniger Fälle verteilt werden.

Total der stationären Fälle sinkt, Schweregrad steigt

Aufgrund des Verbots elektiver Eingriffe durch den Bundesrat zwischen dem 17. März und 26. April 2020, ist das Total der stationären Fälle um fast vier Prozent auf 152’660 gesunken. Bereits 2018 gab es einen Rückgang der Fallzahlen (-1,3 Prozent). Verglichen mit diesem Rückgang ist der aktuelle mit 3,8 Prozent sehr stark.

Der durchschnittliche Schweregrad (Case Mix Index) ist 2020 im Vergleich zu 2019 derweil um 2,9 Prozent auf 1,07 gestiegen. Das zeigt, dass zwar u.a. durch das Behandlungsverbot weniger Fälle behandelt worden sind, diese jedoch im Durchschnitt schwerwiegender waren als im Vorjahr.

Im Spitalvergleich sind die Fallkosten bei der Mehrheit der 18 Spitäler gestiegen. Bei denjenigen Spitälern, die sinkende Fallkosten aufweisen, ist dies nicht auf sinkende Totalkosten, sondern auf eine grössere Leistungsmenge zurückzuführen, vor allem auf höhere Schweregrade.

Bei der Universitätsklinik Balgrist sind die Fallkosten am stärksten, um gut vier Prozent auf 10’264 Franken gesunken, was mit einer Steigerung der Leistungen vor allem in der Orthopädie erklärt werden kann. Spitäler mit steigenden Fallkosten haben mit rückläufigen Leistungen zu kämpfen. Das Spital Uster verzeichnet einen relativ starken Anstieg der Fallkosten von acht Prozent auf 11’655 Franken, was vor allem auf den Leistungsrückgang zurückzuführen ist.

Auch das Spital Limmattal in Schlieren verschlechteret sich um einen Platz und hat nun nur noch am fünftwenigsten hohe Fallkosten im Vergleich mit den anderen Zürcher Spitälern. 2019 waren die Fallkosten im Limmattaler Spital noch die viertniedrigsten im Kanton.



Für die kommenden Jahre wird mit einer Erholung gerechnet

Die Gesundheitsdirektion rechnet mit einer Erholung der durchschnittlichen Fallkosten in den kommenden Jahren, da der Anstieg im Jahr 2020 mehrheitlich auf einmalige Effekte der Covid-19 Pandemie zurückzuführen ist. Der Fallkostenvergleich für 2020 umfasst 18 vergleichbare Spitäler im Kanton, die mindestens 200 Patientinnen und Patienten behandelt haben.