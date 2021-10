Kanton Zürich: Verschärfte Regeln für Anbieter von Covid-Tests

Dietikon «Hier sieht man seine Liebe für Beton»: Eine aussergewöhnliche Führung zeigt das Erbe Bruno Webers

Bald jährt sich der Tod Bruno Webers zum zehnten Mal. Zum Gedenken an den Dietiker Künstler lud der Stadtverein Dietikon am Samstag zu einem Spaziergang, der in einer Führung von Maria Anna Weber durch das wunderliche Wohnhaus gipfelte.