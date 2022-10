Kanton Zürich: Kantonsrat fordert Helmpflicht bei E-Trottinetts

Kanton Zürich Verkehrsunfälle mit E-Trottinetts nehmen zu: Kantonsrat spricht sich für Helmpflicht aus Noch mehr Unfälle als der Kanton verzeichnete die Stadt Zürich. Zwei Kantonsräte wollen den Kanton nun zum Handeln bewegen. Sven Hoti 1 Kommentar 17.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wäre eigentlich verboten, gemacht wird es aber trotzdem: das Fahren zu zweit auf E-Trottis. Christian Beutler / Keystone

Dass die Unfälle mit E-Trottinetts auf dem Zürcher Stadtgebiet steigen, ist schon seit längerem bekannt. Die Stadt Zürich weist die entsprechenden Daten jeweils in ihrer Verkehrsunfallstatistik aus. Die Situation im Rest des Kantons war bis anhin jedoch einigermassen unklar. Dank einer Anfrage aus dem Kantonsrat liegen nun auch diese Zahlen vor – und sie bestätigen den Trend, der in der städtischen Statistik ersichtlich ist.

Gemäss Zahlen der Kantonspolizei Zürich ist die totale Anzahl Unfälle in den vergangenen zwei Jahren von 28 auf 34 gestiegen. Stärker zugenommen haben insbesondere die Anzahl Unfälle mit Sachschaden (von 1 auf 8) und die Anzahl Unfälle mit Schwerverletzten (von 6 auf 9). Zurückgegangen sind hingegen die Anzahl Unfälle mit Leichtverletzten (von 21 auf 17). Tote verzeichnete die Kantonspolizei bislang keine.

Alles anzeigen

Der Regierungsrat rückte diese Zahlen auf eine Anfrage aus dem Parlament heraus. Die Kantonsräte Hans-Peter Amrein (parteilos, Küsnacht) und Lorenz Habicher (SVP, Zürich) hatten sich beim Regierungsrat erkundigt. Unfälle, auch gravierende, mit E-Trottinetts im Kanton Zürich häuften sich, stellten sie bereits in ihrer Anfrage fest. «Regelmässig sind Fahrer ohne Helm und teils alkoholisiert, unter Drogeneinfluss oder zu zweit auf einem Board unterwegs, besonders an Wochenenden und nachts.»

«Wir haben ein gröberes Problem»

Für Kantonsrat Hans-Peter Amrein ist nach der Antwort des Regierungsrats nun endgültig klar: «Wir haben ein gröberes Problem.» Die steigenden Unfallzahlen bei den E-Trottinetts nimmt er auf Anfrage mit Besorgnis zur Kenntnis. Er sieht Handlungsbedarf: «Wir müssen jetzt schauen, was wir auf kantonaler Ebene machen können.»

Kantonsrat Hans-Peter Amrein (parteilos). zvg

Amrein hat bereits Ideen für konkrete Massnahmen: «Einerseits braucht es eine Helmpflicht.» Diese sei auf eidgenössischer Ebene zu verfügen. «Andererseits bin ich der Meinung, dass der Kanton Zürich prüfen soll, ob bei den Zulassungen der Vermieter-Firmen zusätzliche (Sicherheits-)Vorgaben gemacht werden können.»

Amrein stört sich daran, dass die Fahrzeuge überall in der Gegend abgestellt wurden und die Fahrerinnen und Fahrer sich nicht an die Verkehrsregeln hielten. Er will nun mit Mitunterzeichner Lorenz Habicher über weitere Schritte beraten und gegebenenfalls weitere Vorstösse im Kantonsrat einreichen. Insbesondere müsse der Kanton darauf hinwirken, dass auf Bundesebene etwas passiere, so Amrein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dass die Anzahl Unfälle mit E-Trottinetts steigt, zeigt bereits die Verkehrsunfallstatistik der Stadt Zürich der letzten Jahre. Diese basiert auf Meldungen der Stadtpolizei, weshalb die Zahlen von denjenigen des Kantons abweichen. In der Stadt Zürich ist die totale Anzahl Unfälle von 48 im 2019 auf 91 im Jahr 2021 hochgeschnellt. Kollisionen stiegen im selben Zeitraum von 15 auf 35, Stürze von 33 auf 56.

Alles anzeigen

Eine gute Nachricht zum Schluss: Insgesamt nehmen die Verkehrsunfälle im Kanton Zürich ab. Die Gesamtzahl sank 2021 um drei Prozent im Vergleich zum Schnitt der Jahre 2016 bis 2020. Sowohl der Personen- als auch der Sachschaden nahmen ab. Bei der Anzahl Verkehrstoten erreichte der Kanton Zürich im letzten Jahr mit 20 sogar ein Allzeittief. Zum Vergleich: Der Schnitt der vorangegangenen fünf Vorjahre betrug 26, der Höchststand wurde 1971 mit 260 Toten erreicht.

Die wichtigsten Vorschriften für E-Trottinetts in der Übersicht E-Trottinetts fallen unter die Kategorie Leicht-Motorfahrräder. Bei den Verkehrsregeln sind E-Trottinetts Velos gleichgestellt. Es gelten die entsprechenden Regeln. Die wichtigsten sind: Das Benützen von Velowegen ist obligatorisch, das Fahren auf dem Trottoir verboten. Das Mitführen mehrerer Personen ist nicht zulässig. Ein Kontrollschild und Fahrzeugausweis sind nicht erforderlich. Ein Helm ist ebenfalls nicht vorgeschrieben, wird jedoch empfohlen. Das Mindestalter für das Lenken eines E-Trottinetts beträgt 14, wobei 14- bis 16-Jährige einen Führerausweis Kategorie M (Mofa) benötigen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 Kilometer pro Stunde. (sho)

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen