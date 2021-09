Kanton Zürich So viel bezahlen Sie nächstes Jahr für Ihre Krankenkassenprämie Im Kanton Zürich sinken die Prämien um durchschnittlich 70 Rappen pro Monat. Je nach Wohnort und Versicherungsart variieren sie erheblich. Hier finden Sie die Übersicht. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 28.09.2021, 16.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Zürich werden die Prämien 2022 um 0,2 Prozent sinken. (Symbolbild) Christian Beutler

Im Kanton Zürich sinken die Krankenkassenprämien nächstes Jahr um 0,2 Prozent, während sie im benachbarten Aargau um 0,3 Prozent steigen. Die Zürcher Prämienentwicklung liegt somit prozentual fürs Jahr 2022 im nationalen Trend, in absoluten Zahlen jedoch tiefer.

So kostet die mittlere monatliche Prämie im bevölkerungsreichsten Kanton über alle Altersklassen gerechnet 305,6 Franken. Landesweit sind es 315,3 Franken. Der Preisnachlass gegenüber dem Vorjahr beläuft sich dabei für Zürcherinnen und Zürcher auf durchschnittlich 70 Rappen pro Monat. Zum Vergleich: Die mittlere Krankenkassenprämie im Aargau steigt von 291 auf 291,9 Franken.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Für Erwachsene liegt die mittlere Prämie im Kanton Zürich 2022 bei etwa 375 Franken. Wobei die Bandbreite gemäss Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) von 200 bis über 600 Franken pro Monat reicht, je nachdem, welches Versicherungsmodell jemand wählt. Die Unterschiede zwischen den Kantonen hängen mit der jeweiligen Altersstruktur der Bevölkerung, dem Versorgungsangebot und den Gewohnheiten der Bevölkerung zusammen.

Drei Tarifregionen im Kanton Zürich

Auch innerhalb des Kantons Zürich gibt es je nach Wohnort unterschiedliche Tarife, denn der Kanton Zürich ist in drei Prämienregionen unterteilt. So zählt beispielsweise die Stadt Zürich zur Prämienregion 1, die Limmattaler Gemeinden links der Limmat zur Prämienregion 2 und die übrigen Gemeinden des Bezirks Dietikon zur Prämienregion 3.

So viel zahlen Sie 2022 in der Prämienregion 2 in Schlieren, Dietikon und Urdorf:

So viel zahlen Sie 2022 in der Prämienregion 3 in Aesch, Geroldswil, Oberengstringen, Unterengstringen, Oetwil an der Limmat, Birmensdorf, Uitikon und Weiningen:

So viel zahlen Sie 2022 in der Prämienregion 1 in Stadt Zürich:

Wer seine Prämien fürs kommende Jahr berechnen will, kann dies unter priminfo.ch mit dem Prämienrechner des Bundesamts für Gesundheit tun. Dabei zeigen sich je nach Krankenkasse, Versicherungsmodell und gewählter Franchise erhebliche Unterschiede.

Ein Fallbeispiel: Jemand mit Jahrgang 1980 bezahlt gemäss dem Prämienrechner bei einer Franchise von 500 Franken in Zürich bei einer bekannten Versicherung eine Monatsprämie von 470 Franken für die Grundversicherung. Mit Wohnort Dietikon sind es bei der gleichen Versicherung 424 Franken. Und auf dem gegenüberliegenden Ufer der Limmat in Weiningen wären es 389 Franken.

Den Wohnort werden allein deswegen die wenigsten wechseln. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten: Wer die Krankenkasse wechseln will, kann bis Ende November die bisherige Versicherung kündigen. Auch eine Änderung der Franchise oder des Versicherungsmodells kann sich lohnen.

Rund eine Milliarde Prämienverbilligung

Für die individuelle Prämienverbilligung im Kanton Zürich stellen Bund und Kanton zusammen jährlich rund eine Milliarde Franken zur Verfügung, wobei der Bund etwas grosszügiger ist als der Kanton: Aktuell beläuft sich der Kantonsbeitrag auf 92 Prozent des Bundesbeitrags.

Eine Volksinitiative, die eine Erhöhung des Kantonsanteils auf 100 Prozent des Bundesanteils verlangte, hatten 64 Prozent der Zürcher Stimmberechtigten im Juni abgelehnt. Sie hätte den Kanton monatlich 40 Millionen Franken zusätzlich gekostet. Der genaue Kantonsbeitrag an die individuelle Prämienverbilligung im Jahr 2022 ist noch nicht festgesetzt. Rund ein Drittel der Bevölkerung im Kanton Zürich profitiert von der Prämienverbilligung.